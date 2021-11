Poslanci potvrdí předsedy výborů a schválí příspěvek stranám

Praha - Poslanci dnes budou pokračovat v přerušené druhé schůzi Sněmovny v novém volebním období. Dnes budou ve funkcích potvrzovat předsedy sněmovních výborů, které jejich členové volili ve středu a ve čtvrtek. Měli by také volit členy stálých sněmovních komisí pro kontrolu různých zpravodajských služeb. Nakonec by měli schválit návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, hnutím nebo koalicím za letošní volby do Poslanecké sněmovny.

Stát by měl letos zaplatit podle předběžných výpočtů za hlasy voličů ve sněmovních volbách zhruba 515 milionů korun. Rozdělí si je osm formací, které získaly nad 1,5 procenta hlasů. Částka bude vyšší než před čtyřmi lety. Tehdy to státní pokladnu stálo zhruba 482 milionů korun. Za hlasy letos dostane nejvíce peněz vítězná koalice Spolu, a to přibližně 149,4 milionu korun. ANO vyinkasuje zhruba 145,8 milionu korun, minule to bylo přes 150 milionů Kč.