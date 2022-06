Poslanci posoudí úpravu pravidel u příspěvku na bydlení a kratších úvazků

Praha - Sněmovna dnes projedná zjednodušení pravidel u příspěvku na bydlení a úlevu u kratších pracovních úvazků. Poslance čekají také volby pěti členů Rady České televize, které předminulý týden zablokovaly opoziční kluby SPD a ANO. Dopoledne vystoupí v obou parlamentních komorách prostřednictvím on-line videopřenosu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Příjemci příspěvku na bydlení by podle novely o státní sociální podpoře a pomoci v hmotné nouzi dokládali příjmy a výdaje jednou za půl roku, nikoli každého čtvrt roku jako doposud. Dávku by měly úřady přiznávat na dobu neurčitou a lidé by o ni nemuseli žádat každý rok znovu. Rodiče s nízkými výdělky by si navíc podle předlohy mohli zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýš 10.000 korun na 13.000 korun. Upravit by se měla i pravidla pro vyplácení dávky mimořádné okamžité pomoci.

Předloha o pojistném na sociálním zabezpečení by u některých kratších pracovních úvazků snížila odvody placené zaměstnavatelem o pět procent. Obvyklé pojistné činí 24,8 procenta. Opatření má zaměstnavatele motivovat k širšímu vytváření a nabízení zkrácených úvazků a podpořit obyvatele, kteří jsou na trhu práce zranitelní. Sleva by se měla podle novely vztahovat vesměs na úvazky osm až 30 hodin týdně u vymezených skupin zaměstnanců.

Volbu pěti členů Rady České televize zablokoval před dvěma týdny spor koalice s opozicí o to, zda je volba skutečně tajná. Poslanci vybírají z 15 kandidátů. Šanci mají například politolog Ladislav Mrklas, bývalý ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek, bývalá novinářka a členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milada Richterová a odborník na vzdělávací systémy Bohumil Kartous.