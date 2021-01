Poslanci posoudí další prodloužení nouzového stavu

Praha - Poslanci dnes posoudí další žádost vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19. Za nynější situace by skončil s pátkem. Menšinová vláda ANO a ČSSD chce dalších 30 dnů do neděle 21. února. Opozice se k vládní žádosti staví vesměs rezervovaně.

Například Piráti by podpořili kratší prodloužení stavu nouze, pokud by měl kabinet vůli zabývat se výší nemocenské a krizovou legislativou. SPD nechce delší nouzový stav podpořit vůbec. Vládě by ale mohli pomoci jako ve většině předchozích případů komunisté, kteří ji v dolní komoře tolerují.

Stavem nouze je podmíněna většina vládních opatření k omezení šíření nákazy. Lze také nasadit například vojáky pro pomoc ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od 5. října. Nynější žádost vlády je pátá v řadě. Koncem října souhlasili poslanci s prodloužením stavu nouze o 17 dnů, ve druhé polovině listopadu o 22 dnů, potom na návrh komunistů o 11 dnů. Před vánočními svátky Sněmovna kývla na další prodloužení o 30 dnů. Kabinet chtěl měsíc vždy.

Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů. Nynější potrvá minimálně 109 dnů.