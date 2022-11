Poslanci po Zemanovu vetu znovu projednají spornou novelu služebního zákona

Praha - Poslanci dnes znovu projednají spornou koaliční novelu služebního zákona. Předloha zejména ruší funkce odborných náměstků na ministerstvech i nynější omezení v počtu takzvaných politických náměstků členů vlády. Do Sněmovny se vrátila po vetu prezidenta Miloše Zemana. Dolní komora koaliční většinou Zemanův postoj s největší pravděpodobností přehlasuje. Poslanci by měli schvalovat také pobyt ukrajinských vojáků v Česku za účelem výcviku a některé zahraniční mise české armády.

Zeman ve zdůvodnění veta zapochyboval o tom, nakolik je novela v souladu s požadavkem depolitizace a profesionalizace státní správy. Opět také kritizoval úpravu politických náměstků, když "v konečném důsledku jde o dobře placenou trafiku". Předkladatelé, předsedové pětice koaličních klubů, naopak tvrdí, že změny odpolitizování státní služby prohloubí. Stanoví podle nich jasnou hranici mezi politickým vedením ministerstev a jejich úřednickým aparátem.

Sněmovní opozice i někteří koaliční senátoři ale mluvili podobně jako Zeman o politizaci státní služby. Další výtky směřovaly například k možnému zvýšení nákladů na státní správu.

K přehlasování prezidentova veta jsou ve Sněmovně nutné hlasy nejméně 101 ze 200 poslanců. Koalice má v plném počtu 108 poslanců.

Výcvik Ukrajinců by se měl v Česku konat podle vládního návrhu do konce příštího roku v pěti čtyřtýdenních turnusech, každého by se mohlo zúčastnit až 800 vojáků. Cvičení vychází z dvoustranné dohody české a ukrajinské vlády, výhledově však bude převeden pod asistenční misi EU. Česko do ní podle návrhu vyčlení 55 lidí, mohli by působit v jakémkoli členském státu ve velitelských strukturách, případně na pozicích instruktorů.