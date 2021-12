Poslanci pětikoalice nepodpoří návrh na projednání rozpočtu

Praha - Poslanci pětikoalice Spolu s Piráty a STAN nepodpoří na dnes zahajované schůzi dolní komory návrh hnutí ANO na projednání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Předseda sněmovního klubu TOP 09 Jan Jakob novinářům řekl, že nelze přistoupit na schvalování návrhu v prvním čtení, protože by tak Sněmovna schválila navrhovaný rozpočtový schodek, který nová vláda plánuje snížit. Šéfka klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že případné rozpočtové provizorium bude mít velké dopady.

Rozpočtový výbor doporučil počátkem prosince, aby Sněmovna začala projednávat v prvním čtení státní rozpočet na příští rok až po jmenování nové vlády vzešlé z říjnových voleb. Kabinet Petra Fialy (ODS) by měl být jmenován v pátek.

Fiala v říjnu uvedl, že vznikající koaliční vláda chce sestavit rozpočet se schodkem do 300 miliard korun. Návrh odcházející vlády počítá se schodkem 377 miliard korun.

Pokud Sněmovna rozpočet neschválí do konce roku, stát bude hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl začátkem listopadu, že ČR bude podle jeho předpokladu hospodařit v rozpočtovém provizoriu do konce března příštího roku.

Podle končící ministryně financí Schillerové se nejen nebudou moci vyplácet covidové programy, ale též se zbrzdí investice, nebude moci být čerpána vládní rozpočtová rezerva, kde bylo vyčleněno pro rok 2022 zhruba šest miliard korun, které by mohly pomoci k sanování covidových programů. Zároveň se nebudou moci utrácet nespotřebované výdaje, které podle Schillerové slouží především k investicím.

O rozpočtu na příští rok chce proto otevřít debatu na plénu Sněmovny. Rozpočet byl podle ní připraven zodpovědně, prorůstově, s důrazem na investice i priority ve zdravotnictví či u důchodů. Možnost hospodaření v rozpočtovém provizoriu dnes kritizovali i končící ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (ANO) a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Případným řešením by podle Schillerové bylo rozpočet schválit s přesuny v kapitolách skrze pozměňovací návrhy nebo případně příští rok zákon novelizovat.