Poslanci pěti stran navrhují zákaz posílat děti pod čtyři roky do ústavů

Praha - Poslankyně a poslanci z pěti stran z opozice i koalice navrhují uzákonit zákaz posílat děti, kterým ještě nebyly čtyři roky, do ústavů. Nejpozději by se mohly do ústavní péče dostat do konce roku 2023. Menší rodinná zařízení by fungovala dál jen pro děti s vážným postižením či sourozence, pokud by pro ně nebylo možné najít pěstouny. Na tiskové konferenci k představení návrhu to dnes řekli jeho autoři. Ustanovení mají doplnit novelu o ochraně dětí, o níž by Sněmovna mohla hlasovat tento týden.

Česko dlouhodobě sklízí kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí za vysoký počet dětí v ústavech. Podle Asociace Dítě a rodina je ČR jednou z posledních zemí Evropy, kde je možné malé děti do zařízení posílat. Podle devět let staré vládní strategie se neměly děti do tří let do ústavů umisťovat od roku 2014, děti do sedmi let pak od roku 2016. Vlády od té doby ale změnu zákona neschválily a neprosadily. Upřednostnění rodinné péče před ústavem doporučoval opakovaně i vládní výbor pro práva dítěte.

Podle návrhu poslankyň a poslanců Pirátů, ANO, STAN, TOP 09 a lidovců by se v ČR mohly dávat do ústavů děti pod dva roky nejdéle do konce příštího roku, děti pod čtyři roky pak nejvýš do konce roku 2023. Zařízení by dál fungovala jen pro děti s handicapem či skupiny sourozenců. "Chceme zdůraznit právo nejmenších dětí na zdravý vývoj," řekla poslankyně Pirátů Olga Richterová.

Autoři poukazují na to, že řada dětí končí v ústavech ze sociálních důvodů. Zmiňují také to, že i přes veškerou snahu ústavního personálu chlapci a děvčata nedostávají takovou péči jako v rodině a chybí jim vazby s blízkými. Připomínají, že řada krajů takzvané kojenecké ústavy ruší a podporuje pěstounskou péči a v domovech dětí ubývá. Vhodnější je podpora rodin a služby pro ně, míní zákonodárci. Pobyt v rodině je pro stát také levnější než v zařízeních.

Podle Asociace Dítě a rodina zakázalo Slovensko posílat do ústavů děti do šesti let, Polsko do deseti let a Británie do 12 let. Podle poslankyně Věry Kovářové (STAN) by po prosazení změny české děti "na ulici" nekončily. "Neděje se to v ostatních zemích EU, neděje se to v krajích, nebude se to dít ani po přijetí pozměňovacího návrhu," řekla Kovářová.

Zástupci organizací na pomoc dětem žádají změnu péče o malé děti léta. "Z praxe mohu potvrdit, že pokud budeme důsledně podporovat ohrožené rodiny, většina dětí z nich nemusí odcházet," řekla novinářům výkonná ředitelka organizace SOS dětské vesničky Jindra Šalátová. Podle klinického psychologa Radka Ptáčka existují už stovky výzkumů o škodlivosti ústavní péče pro vývoj dítěte. Experti doporučují zajistit dostatek pěstounů. Navrhují zvýšení pěstounských odměn i jejich valorizaci. Navrhují to i poslanci.

Novelu o ochraně dětí projednával minulý týden sněmovní sociální výbor. Návrhy na omezení ústavní péče nedoporučil. Ve stranách není na změně shoda. Proti úpravě se postavila i ministerstva školství a zdravotnictví, pro naopak byl resort práce.