Poslanci opět projednávají stavební zákon, navrhli desítky úprav

Praha - Stát se bude snažit využít nynější pracoviště stavebních úřadů, nebude stavět nové úřady na zelené louce. Poslancům to při dnešním pokračování debaty o novém stavebním zákonu řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Při posledním jednání na začátku března Sněmovna rozhodla, že základem pro jednání nebude původní vládní návrh, ale komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Tento návrh počítá s jednotnou soustavou státní stavební správy včetně prvoinstančních stavebních úřadů. Ministryně odmítla jako mýtus, že by toto řešení stálo příliš mnoho peněz.

Poslanci zahrnuli návrh nového zákona pozměňovacími návrhy. K novému stavebnímu zákonu jich k dnešnímu ránu bylo ve sněmovním systému na sedm desítek a k souvisejícímu změnovému zákonu, který mění ostatní normy, asi čtyři desítky.

Návrh hospodářského výboru počítá s tím, že by státní stavební správa byla organizovaná podobně jako třeba finanční správa. Ministryně řekla, že již nyní platí stát čtyři miliardy korun ročně za umístění úřadů a jejich archivů. Poukázala na to, že existuje 1300 samostatných stavebních úřadů s 13.000 úředníky. Řekla, že o umístění pracovišť vedla řadu jednání se starosty a stavební úřady by podle ní měly pokud možno zůstat tam, kde jsou.

Ministryně loni v lednu přistoupila ke kompromisu se Svazem měst a obcí a ustoupila od čistě státní stavební správy. Zákon měl zachovat stavební úřady na úrovni obcí. V této podobě šel také do Sněmovny. Komplexní pozměňovací návrh sněmovního hospodářského výboru však znovu počítá s převodem všech stavebních úřadů pod stát.

Tento návrh má i své kritiky z řad části opozice. Občanský demokrat Martin Kupka dnes například řekl, že koalice ANO, SPD a KSČM se zamilovala do toho, že vytvoří nový byrokratický aparát. Varoval, že řada starostů má již nyní nedostatek prostor, a bude tedy problém nová pracoviště umístit.

Stavební zákon se připravuje už několik let a vyvolává spory. Ministerstvo pro místní rozvoj si od něj slibuje například rychlejší povolování velkých staveb. Výhrady má naopak ministerstvo kultury, Svaz měst a obcí již před měsícem dokonce navrhl zákon stáhnout z projednávání.

Na podobě stavebního zákona není mezi sněmovními stranami shoda

Komplexní pozměňovací návrh sněmovního hospodářského výboru ke stavebnímu zákonu zavádí podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) čistou stavební správu. Návrhem je zaručen jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení, a to všechno do jednoho roku, řekla na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně. Opoziční ODS, Piráti, TOP 09, KDU-ČSL a STAN pozměňovací návrh vládních stran kritizují. Poslanci dnes návrh stavebního zákona budou projednávat ve druhém čtení.

Institucionální model je zřejmě předmětem největších diskusí. Loni v lednu Dostálová přistoupila ke kompromisu se Svazem měst a obcí a ustoupila od čistě státní stavební správy. Zákon měl zachovat stavební úřady na úrovni obcí. V této podobě šel do Sněmovny. Pozměňovací návrh hospodářského výboru však znovu počítá s převodem všech stavebních úřadů pod stát.

Klíčové je, aby nový stavební zákon nevyžadoval vybudování nového mega stavebního úřadu," řekl místopředseda ODS Martin Kupka. Varoval před rozkladem stavebního řízení.

Pětice opozičních stran prosazuje vlastní úpravu předpisu, která podle nich posílí digitalizaci stavebního řízení či roli samospráv. "Stavební řízení trvá tak dlouho, protože stále obíhají spíš lidé než data. Náš návrh je moderní a elegantní. Stavebník bude mít možnost zadat na jednom místě elektronicky dokumentaci, ke které budou všichni přistupovat, každý ze své kanceláře," uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš. Oproti vládnímu návrhu, jehož příprava vyjde na 25 miliard korun, počítá opoziční úprava s asi desetinovými náklady, dodal.

Poslanec ANO Martin Kolovratník uvedl, že v noci na dnešek do systému nahrál pozměňovací návrh vládních ANO a ČSSD, který zavádí, že města i kraje budou mít územní plánování plně ve své kompetenci. To požadovalo například vedení Prahy.

Podle dalšího návrhu by úředníci jednotného stavebního úřadu měli pracovat na jednotlivých úsecích podle své odbornosti. Zavádí též veřejně přístupný deník práce, aby bylo jasné, který případ je u kterého úředníka, dodal Kolovratník.

Hnutí SPD podle předsedy Tomia Okamury nový stavební zákon podporuje a chce, aby se vyřízení stavebního povolení a stavební řízení zkrátilo na dobu maximálně dvou let. Česká republika podle Okamury v tomto ohledu aktuálně patří mezi rozvojové země.

Také komunisté podpoří vládní návrh. Místopředseda sněmovního klubu KSČM Leo Luzar novinářům řekl, že jeho straně jde o drobné stavebníky, kterým dosud do jejich záměrů prostřednictvím stavebního řízení často vstupovala samospráva. Proto KSČM vítá v řízení úplné oddělení státní správy a samosprávy. "Máme obavy, jak to bude technicky zvládnutelné, pomůže to ale stavebnímu právu i stavebníkům," uvedl Luzar. Přesun je podle něj zásadní pro urychlení stavebního řízení.

Stavební zákon se připravuje už několik let a vyvolává spory. Ministerstvo pro místní rozvoj si od něj slibuje rychlejší povolování velkých staveb. Výhrady mají ministerstvo kultury, samosprávy či některé občanské a ekologické spolky.