Poslanci opět navrhli zvýšený rodičovský příspěvek pro více rodin

Praha - Poslanci navrhli rozšíření okruhu rodin, které by měly nárok na zvýšený rodičovský příspěvek. Podle vládní předlohy by jej měli dostávat rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou k lednu příspěvek ještě pobírat. V dnešním druhém čtení novely se sešlo hned několik pozměňovacích návrhů, aby příspěvek vzrostl i rodinám s dětmi do čtyř let věku, kteří jej už vyčerpali. Sněmovna bude o podobě předlohy hlasovat na říjnové schůzi.

Základní rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku podle novely o 80.000 korun na 300.000 korun. V případě vícerčat se příspěvek zvýší ze současných 330.000 na 450.000 korun.

Rozšíření okruhu rodin s nárokem na vyšší příspěvek navrhli Jan Bauer (ODS) spolu s Lucií Šafránkovou (SPD) a Pavla Golasowská (KDU-ČSL), podle níž je vládní návrh diskriminační. Bauer jej označil za neobhajitelný. Obdobným směrem míří úprava Piráta Tomáše Martínka.

Sociální výbor však už dřív tyto, ale i další poslanecké pozměňovací návrhy nepodpořil. Vládní předlohu doporučil schválit beze změn.

Skupina opozičních poslanců v čele Olgou Richterovou (Piráti) opět navrhla navzdory neúspěchu ve výboru pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku stejně, jako je tomu u důchodů. Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová spolu s Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) znovu prosazuje úpravu, podle níž by mohli příspěvek pobírat i prarodiče.

Některé poslanecké pozměňovací návrhy míří proti zneužívání příspěvku na bydlení. Nárok by se měl posuzovat podle příjmů lidí, kteří v bytě skutečně bydlí, nikoli těch, kteří v něm mají trvalé bydliště. V některých případech se totiž lidé z bytu účelově odhlašují.

Vládní novela obsahuje i další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání - a nepřijít přitom o rodičovskou - by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výší příjmů závisí.