Poslanci odmítají plošné rušení daňových výjimek, oceňují Zemanovu formu

Praha - Zrušení daňových výjimek, které opakovaně navrhuje prezident Miloš Zeman, by podle koaličních poslanců připravilo o peníze rodiny, důchodce či invalidy. Zástupci vládních stran to uvedli na sociálních sítích po dnešním projevu hlavy státu ve Sněmovně k návrhu letošního státního rozpočtu. Poslanci opozičního hnutí ANO ve svých komentářích vyzdvihují zdravotní stav prezidenta a dávají mu za pravdu v řadě výtek k návrhu kabinetu Petra Fialy (ODS).

Zeman dnes zopakoval svůj apel na zrušení daňových výjimek, které podle něj stát stojí 380 miliard korun. Seškrtání výjimek brání lobbistické skupiny, které je v minulosti prosadily, doplnil. "Pan prezident by rád zrušil všechny daňové výjimky, tedy i slevy na poplatníka, manžela či na děti. Tak zdůrazňuji: to fakt nejsou lobbisti, my tímto způsobem rodiny a rodiče nepodrazíme," uvedl na twitteru šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný.

Poslanec STAN Ondřej Lochman napsal, že rušení výjimek zní na první pohled skvěle. "V překladu: seberte peníze důchodcům, invalidům, sirotkům, ale i rodinám a zaměstnancům. Kluci a holky z SPD a ANO mu za to nadšeně zatleskali. STAN asociální nápady fakt podporovat nebude," doplnil.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že prezident ve Sněmovně bavil. "Dal nám k rozpočtu několik skvělých rad, a dokonce pošpásoval i na konto svého kanálu Dunaj-Odra-Labe. Taky navrhl odstranit všechny daňové výjimky. A pak to hezky uzavřel, že kdybychom to zrealizovali, tak nás voliči zabijí," napsal. Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) uvedl, že se Zemanem nesouhlasí téměř v ničem, především v ekonomické teorii a hospodářské politice. "Ale byl to dnes ve Sněmovně ze strany prezidenta Zemana inteligentní projev člověka se silným názorem," míní.

Zemanův zdravotní stav po loňské hospitalizaci vyzdvihují poslanci opozičního ANO. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že prezident byl ve skvělé formě a perlil. "Kde jsou ti politici, kteří ho před pár měsíci už takřka pohřbívali?" napsal. Také šéf ANO a bývalý premiér Andrej Babiš ocenil, v jaké je Zeman formě. "Vtipný, trefný, vybavený argumenty, půl hodiny mluvil spatra. Opět se mi při jeho projevu vybavilo, jak ho před koncem minulého roku někteří senátoři a poslanci vládní koalice chtěli zbavit úřadu," uvedl.

Babiš souhlasí s prezidentem v tom, že vláda nešetří. "Připravila jen tupé škrty, které jsou v rozporu se sliby, že nebudou občany bolet. Souhlasím i s tím, že tento rozpočet není protiinflační, ale proinflační, a už vůbec není prorůstový," doplnil Babiš. Česko podle něj budou v příštích letech mrzet úspory v investicích do dopravní infrastruktury. "Aktuální úspory ve zdravotnictví ohrozí zdravotní péči všech občanů už v nejbližších měsících," míní.

Prezident velmi dobře vystihnul, že snížení výdajů oproti návrhu rozpočtu předchozí vlády ANO a ČSSD je výsledkem tupých škrtů, napsal ČTK bývalý vicepremiér Karel Havlíček (ANO). "Zejména ve vazbě na státní pojištěnce a dopravní infrastrukturu. Vláda měla více hledat v příjmech," uvedl. Váží si i sdělení, že schodky v předchozích letech nebyly utrácením, ale nutností. "Spletl se v jedné věci, a to v tzv. úspoře na solárech. Tam jde pouze o vládní účetní trik, MPO bohužel vyplatí plné dotace solárním investorům, pouze z jiného zdroje," uvedl.