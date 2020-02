Poslanci navrhnou změny zákoníku, na němž se shodla tripartita

Praha - Někteří opoziční poslanci chtějí vládní novelu zákoníku práce, na které se kabinet shodl s odbory a zaměstnavateli, ještě doplnit. Chtějí snížit třeba náklady na kratší úvazky či upravit náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu a nemoci z povolání. Poslanci to dnes řekli na jednání sněmovního sociálního výboru. Návrhy do novely mohou připravit do 11. března. Výbor je posoudí o týden později. Vedení ministerstva práce se obává toho, že by další doplňování dohodnutého kodexu mohlo jeho přijetí ohrozit.

Vládní novela má zavést sdílená pracovní místa či změnit výpočet dovolené. Zahrnuje také ustanovení evropské směrnice o vysílání pracovníků, která má omezit mimo jiné takzvaný sociální dumping s konkurováním nižší mzdou. Pokud by Česko evropská pravidla do svých zákonů včas nepřeneslo, hrozila by mu pokuta.

"Změny zákoníku jsou po dohodě sociálních partnerů. V minulém volebním období byl osud zákoníku práce takový, že poslanci navrhli spoustu pozměňovacích návrhů a měli ambici změnit dohodu z tripartity. Výsledek byl takový, že návrh nebyl vůbec schválen," připomněl vládní poslanec Roman Sklenák (ČSSD).

Podle náměstka ministerstva práce pro legislativu Petra Hůrky tripartitní dohoda na podobě kodexu neznamená, že by poslanci nemohli přijít s dalšími návrhy. Zásadní změny by mohly ale přijetí ohrozit. "Obáváme se toho. Proto jsme šli tou cestou, aby byl souhlas hlavních hráčů, což jsou podnikatelé na straně jedné a zástupci zaměstnanců na straně druhé. Máme gentlemanskou dohodu, že takhle by zákoník měl vypadat," řekl Hůrka.

Změny chce navrhnout třeba předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle ní je úprava částečných úvazků nedostatečná. "Institut sdíleného místa sám o sobě nevyřeší nechuť zaměstnavatelů nabízet kratší úvazky. Paragraf řeší organizační záležitost, ale neubírá administrativu. Už vůbec nemá ambici a nedotýká se toho, co je pro nabídku zkrácených úvazků klíčové. Ať chceme, nebo nechceme, jsou to náklady," uvedla Pekarová Adamová. Podle ní by se měly upravit odvody u kratších úvazků.

Podle náměstka ministerstva práce pro legislativu Petra Hůrky by ale resort mohl zaměstnavatele při zavádění sdílených míst podpořit. Využít by se mohly peníze na aktivní politiku zaměstnanosti. Nové dotace by dorovnávaly nejspíš výdaje na administrativu a pořízení vybavení. "Myslím, že podpora na startu je rozumná, protože náklady mohou u zaměstnavatele být," uvedl Hůrka. Jak vysoká by částka mohla být, zatím není jasné.

Podle některých členů výboru dotace nejsou šťastné řešení a firmám by při zavádění míst na kratší úvazek pomohlo spíš snížení nákladů práce. "Sdílené místo otázku kratších úvazků nevyřeší. Týká se to daňové a fiskální podpory, na to je novela zákoníku malý pán," poznamenal Hůrka.

Větší postup v úpravě pracovní flexibility očekával od novely zákoníku lidovec Vít Kaňkovský. Za zklamání označil pak i to, že kodex neupravuje náhrady po pracovním úrazu či chorobě z povolání. Hůrka si nemyslí, že by se nastavení těchto rent dalo rychle vyřešit pozměňovacím návrhem.

V minulém volebním období se poslanci snažili do novely zákoníku, která se nakonec nepřijala, dostat mimo jiné uzákonění pěti týdnů dovolené. S tímto návrhem teď znovu přišli ve vlastní novele kodexu komunisté. Výbor její schválení před dvěma týdny nedoporučil.