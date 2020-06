Poslanci navrhli změny v rozpočtu zhruba za 165 miliard korun

Praha - Návrh na zvýšení letošního schodku státního rozpočtu až na 500 miliard korun míří po dnešku ve Sněmovně k závěrečnému schvalování. Poslanci by o něm měli hlasovat příští týden ve středu. V dnešním druhém čtení navrhli změny za více než 165 miliard korun. K předloze se sešly tři desítky návrhů úprav včetně doprovodných usnesení, která nemají za cíl přesouvat peníze.

Nad všemi pozměňovacími návrhy se ještě v pátek sejde rozpočtový výbor, aby k nim vydal své doporučení. Rozpočtový výbor už dříve podpořil návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), který snižuje vládní rozpočtovou rezervu o 100 miliard korun a peníze přesouvá přímo do vybraných kapitol. "Prostředky ve výši 100,5 miliardy korun jsou navrženy přímo na konkrétní účely pro rozpočtové kapitoly, čímž se zajistí pokračování opatření přijatých vládou a Parlamentem v boji proti pandemii koronaviru a podpoří se zejména investice," popsala Babišův návrh ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Vláda už kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru musela schodek zvyšovat. Původně měl být 40 miliard, posléze ho Sněmovna zvýšila na 200 miliard a poté na 300 miliard. Nejvyšší deficit měl dosud rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Celkové příjmy rozpočtu mají nově být 1364,8 miliardy korun a celkové výdaje 1864,8 miliardy korun. Proti původně schválenému rozpočtu se příjmy snižují o 213,3 miliardy korun a výdaje se zvyšují o 247 miliard korun.

Někteří poslanci navrhli pouze snížení výdajů. Například Mikuláš Ferjenčík (Piráti) chce snížit vládní rozpočtovou rezervu a tím i výdaje rozpočtu variantně o 11, 16 nebo 25 miliard. Poslanec SPD Jan Hrnčíř navrhuje snížení výdajů mimo jiné o 20 miliard korun tím, že sníží odvody do EU.

Předseda klubu lidovců Jan Bartošek navrhuje například připojit k novele státního rozpočtu i novelu zákona o státní sociální podpoře. V ní navrhuje vyplatit jednorázový mimořádný příspěvek na dítě 5000 korun. Celkem by si to podle něj vyžádalo 11 miliard korun z rozpočtu.

Především opoziční poslanci kritizovali výši schodku a hrozící zadlužení. Předseda SPD Tomio Okamura označil zadlužení za astronomické, Jan Skopeček (ODS) za astronomický označil schodek.

Rozpaky nad schodkem vyjádřil i poslanec vládní ČSSD a bývalý předseda sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava. "Zvedat ruku pro obrovský deficit 500 miliard korun nebudu opravdu snadno, nebude to s lehkým srdcem," řekl. "Navrhovaný schodek rozpočtu pokládám za správný pro tuto situaci," řekla naopak jeho stranická kolegyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Naopak Skopeček varoval, že schodek povede k enormnímu růstu zadlužení. "Prodlužením se z krize nedostaneme," dodal.

Na odměny zdravotníkům by mělo po schválení rozpočtu jít 1,25 mld

Celkem 1,25 miliardy korun na odměny pro zdravotní personál za práci v době epidemie koronaviru má podle dohody komunistů s ministerstvem zdravotnictví jít do nemocnic zvláštním dotačním programem přes kraje. Jde o největší položku v sumě dvě miliardy korun, kterou komunisté podmínili svůj souhlas s navýšením státního rozpočtu. Dalších 500 milionů mají dostat zdravotní sestry v sociálních službách, řekla dnes na tiskové konferenci místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Na odměny sociálním pracovníkům v obcích by podle dohody měl stát poslat 50 milionů, 200 milionů na odměny personálu v dětských domovech. Schválením těchto pozměňovacích návrhů komunisté podmínili svůj souhlas s navýšením rozpočtového schodku na 500 miliard korun v třetím čtení a s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) došli ke shodě.

Dalších 300 milionů korun z rozpočtové rezervy žádá KSČM pro regionální školství na neinvestiční náklady. Tento návrh podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa zatím dohodnut s vládní koalicí nebyl.

"My jsme měli už předjednanou dohodu s komunisty o dvou miliardách do sociální oblasti, na platy zdravotních sester především, tam jsem otevřená to podpořit. Těch 300 milionů je nová informace, teď čerstvá, s tím se musím seznámit. To už jde nad rámec dohody, ale budeme o tom určitě jednat," řekla novinářům Schillerová.

