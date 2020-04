Poslanci mají jednat o uvolňování restrikcí i o nákupu pomůcek

Praha - Poslanci by měli na nynější schůzi diskutovat o uvolňování restriktivních vládních opatření proti šíření nového koronaviru i o nákupech zdravotnických ochranných pomůcek. Debata by měla přijít na řadu ve středu potom, co se Sněmovna vypořádá se zákony vrácenými Senátem a novými protikrizovými návrhy vlády, které budou poslanci schvalovat ve stavu legislativní nouze. Vyplývá to z dnešních úprav programu nynější sněmovní schůze.

Opoziční TOP 09 neuspěla s návrhy, aby poslanci jednali o zákazu vycestování českých občanů do zahraničí, což je podle předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové zásadní zásah do lidských práv, a o takzvané chytré karanténě kvůli nakládání se soukromými daty lidí.

Sněmovna odmítla také požadavky lidovců Mariana Jurečky a Jiřího Miholy, aby Sněmovna debatovala o vládní pomoci firmám a živnostníkům, která se podle Jurečky mnohým nedostává, a o režimu na hranicích pro vědce, učitele a studenty v rámci mezinárodní spolupráce.

"Mnohé navrhované body mohou být součástí informace vlády o rozvolňování restriktivních opatření," podotkl k těmto návrhům s ohledem na dohody vedení dolní komory o postupu nynějšího jednání Sněmovny předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Předseda SPD Tomio Okamura neprosadil debatu o vystoupení Česka z Evropské unie. "Zdravotní krize ukázala neschopnost a škodlivost EU," argumentoval.

Z vyjádření některých vystupujících vyplynulo, že Sněmovna by měla jednat tento týden v plném počtu poslanců, a to dnes a ve středu. Poslanci například zamítli i návrh předsedy mandátového a imunitního výboru Stanislava Grospiče (KSČM), aby byla na čtvrtek zařazena policejní žádost o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání kvůli jejím výrokům o migrantech. Sněmovna o ní bude jednat zřejmě až na květnovém pokračování nynější schůze.

Dnes by podle schváleného programu měli poslanci projednat dva nové vládní návrhy ve stavu legislativní nouze. Jde o prodloužení lhůty pro stažení cigaret se staršími kolky s nižší spotřební daní z trhu o jeden měsíc a o vyšší ošetřovné kvůli uzavření škol.

Následně by se poslanci měli věnovat zákonům, které vetoval nebo vrátil s úpravami Senát. Jejich projednávání by mohlo pokračovat i ve středu. Po nich by se poslanci měli vypořádat s další pěticí nových vládních protikrizových zákonů. Patří k nim další prohloubení letošního rozpočtového schodku, zvýšení plateb státu do veřejného zdravotního pojištění, prodloužení poskytování státního příspěvku drobným podnikatelům kvůli uzavření provozoven a o zavedení státní záruky za komerční úvěry podnikatelům.

Sněmovna schválila osvobození vylitého piva od spotřební daně

Pivovary budou moci žádat o vrácení spotřební daně za pivo, které nedokázaly prodat z distribučních center kvůli zavřeným hospodám a restauracím. Dnes to schválila Sněmovna v novele zákona o spotřebních daních, která upravuje stahování cigaret se starým kolkem z trhu. Novelu nyní dostane k projednání Senát. O úlevu žádal Český svaz pivovarů a sladoven, podle kterého by placení daně za vylité pivo bylo nejenom nesmyslné, ale i nemorální.

Na pozměňovacím návrhu se podílelo ministerstvo financí. Do novely ho poslanci vložili na návrh sněmovního rozpočtového výboru.

Pivo se podle svazu vrací kvůli zavřeným hospodám z prodejní sítě zpět do pivovarů. "Není možné ho jednoduše znovu naplnit do lahví nebo plechovek a prodat jako balené. Vrácené pivo tak nelze využít pro výrobu nového piva ani ho přebalit, aby mohlo být prodáno v maloobchodních prodejnách. Nezbývá než toto pivo zlikvidovat," uvedl už dříve svaz.

Ještě větší problém je podle výkonné ředitelky svazu Martiny Ferencové u piva, které se vrací z distribučních center jednotlivých pivovarů, u něj se pak musí i při likvidaci zaplatit spotřební daň. "Identická situace je u piva, které se vrací z hospod provozovaných přímo pivovarem. Ani v tomto případě současná legislativa neumožňuje požádat o vrácení spotřební daně," dodala. Škody pivovarů, které kromě daně zahrnují náklady na výrobu piva, logistiku a likvidaci, dosáhnou podle ní stovek milionů korun.

Na stažení starších cigaret z trhu bude lhůta až do konce června

Prodejci budou moci prodávat cigarety se starým kolkem až do konce června, tedy o měsíc déle, než původně směli. Současně s tím budou moci až do konce června tyto starší cigarety stahovat z trhu. Počítá s tím vládní novela zákona o spotřebních daních, kterou dnes ve stavu legislativní nouze a ve zrychleném režimu schválila Sněmovna. Důvodem jsou komplikace spojené s epidemií koronaviru.

Vláda původně navrhla pouze prodloužení lhůty pro stahování cigaret z trhu. Rozpočtový výbor však dnes podpořil pozměňovací návrh Miroslava Kalouska (TOP 09), který prodloužil o měsíc i lhůtu pro doprodej starých cigaret. Sněmovna tento návrh za podpory ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) schválila.

Nová sazba spotřební daně z cigaret, kterou Sněmovna schválila loni, vstoupila v účinnost od letošního 1. března. Kolky na krabičkách s novou daní nesou písmeno Z. Prodejci mohou prodávat cigarety se starou daní, a tedy se starým kolkem podle dosavadního znění zákona do konce května.

"Vyhověl jsem apelu prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy a předložil jsem na rozpočtovém výboru pozměňovací návrh, aby se cigarety se starými kolky mohly v červnu nejenom stahovat, ale i prodávat konečnému uživateli," zdůvodnil Kalousek svůj návrh.

Podle studie společnosti British American Tobacco (BAT) uzavření hranic mezi Českem a Německem a Rakouskem prakticky zrušilo příhraniční obchod s tabákem. Na 500 prodejen tabáku v příhraničí již muselo zavřít. Příhraniční obchod podle firmy představuje až 30 procent domácího trhu, což bude pro státní rozpočet znamenat ztrátu 1,8 miliardy korun měsíčně. Další ranou pro koncové prodejce, jako jsou trafiky, bude podle firmy to, že nestihnou prodat, jak zatím legislativa stanoví, do konce května výrobky s nižší daní. Kvůli nařízení vlády, i přestože mají trafiky výjimku, bylo podle firmy zavřeno 12.000 provozoven, které prodávaly tabákové výrobky. Mnoho z nich má, jak BAT uvádí, výraznou zásobu starších výrobků s nižší daní.

Sněmovna na návrh rozpočtového výboru schválila v novele zákona ještě další dva pozměňovací návrhy. První se týká prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně u takzvané zelené nafty. Druhý umožňuje navrácení piva uvolněného do volného daňového oběhu zpět do režimu podmínečného osvobození od daně za účelem jeho likvidace.

Sněmovna probere zákony v legislativní nouzi a ze Senátu

Sněmovna tento týden projedná pouze návrhy předložené v režimu legislativní nouze a předpisy vrácené Senátem. Podle předsedů poslaneckých klubů ČSSD Jana Chvojky a ANO Jaroslava Faltýnka to vyplynulo z dnešního zasedání grémia komory. Vládní strany by měly podpořit na návrh opozice zařazení dvou bodů, ve kterých budou poslanci diskutovat o vládním plánu rozvolňování opatření proti šíření nového typu koronaviru a o nákupech ochranných prostředků.

Chvojka řekl, že na jednání grémia původně panovala shoda. "Vypadalo to, že dojde k dohodě, jak bude vypadat tento týden, ke konci se to začalo měnit," uvedl. Proti jeho původním předpokladům se tak asi nebudou probírat běžné zákony, ale jen předpisy předložené v legislativní nouzi a vrácené horní komorou. "To neznamená, že budeme za hodinu hotovi, asi nás čeká velká obšírná debata," odhadl.

Po projednání předpisů v tomto týdnu by se měla Sněmovna u běžných materiálů znovu scházet v poloviční sestavě, jak bylo dosud při koronavirové krizi obvyklé, dodal Faltýnek. Tentokrát se poslanci ale schází v plném počtu, protože pro přehlasování stanovisek horní komory je nutná nadpoloviční většina hlasů ze všech 200 poslanců.

Opoziční strany si přejí od vlády vyslechnout vysvětlení jejího plánu uvolňování opatření proti koronaviru, navrhovat budou i debatu o nákupu ochranných pomůcek. "Máme za to, že opozice by měla dostat odpovědi, jsme připraveni takovýto návrh podpořit," uvedl Chvojka. Na debatu by se podle něj mohlo dostat ve středu po projednání ostatních bodů.

Faltýnek dodal, že vládní strany budou návrh opozice na mimořádné body akceptovat. "Akceptovali jsme to, protože to má logiku. Věřím, že takto tento týden proběhne, ostatní věci, které se netýkají koronavirové krize, jsou méně důležité a odsuneme je na další variabilní týden Poslanecké sněmovny," řekl.