Poslanci mají jednat o odečtech tepla v bytech i o služebním zákonu

Praha - Poslanci se dnes dopoledne opět sejdou, aby pokračovali v započaté schůzi z minulého týdne. Měli by dokončit úvodní kolo debaty o vládním návrhu, který zavádí častější poskytování informací z dálkových odečtů tepla a teplé vody v bytech. Kromě toho by se měli věnovat novele služebního zákona, která mimo jiné ruší funkce odborných náměstků na ministerstvech. Opoziční hnutí ANO chce k této novele předložit desítku pozměňovacích návrhů. Ve druhém čtení by poslanci měli rovněž debatovat o novele, která zavádí povinnost zveřejňovat údaje o platech vysokých státních úředníků.

Vládní novela zákona o užívání bytů zavádí pravidla z nové evropské směrnice. Předpokládá, že uživatelé bytů s dálkově odečitatelnými měřiči nebo indikátory budou dostávat údaje o spotřebě alespoň jednou za měsíc. Údaje jim bude možné poskytovat například po internetu po zadání hesla a aktualizovat se budou tak často, jak to zařízení umožní.

V druhém čtení by se dnes měli poslanci zabývat novelou zákona o svobodném přístupu k informacím. Zavádí povinnost poskytovat informace o výši platů a odměn vysokých státních úředníků. Údaje podle zákona by měly poskytovat také nově vymezené veřejné podniky. Ve druhém čtení by měli poslanci projednat vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích. Týká se vybavení a přístrojů používaných například pro vyšetřování a stanovení diagnózy ze vzorků krve, moči či materiálu z lidského těla.

Rozpravu zřejmě vyvolá druhé čtení poslanecké novely služebního zákona, se kterou přišli poslanci vládní koalice. Návrh nejenže ruší funkce odborných náměstků na ministerstvech, ale omezuje i počet náměstků členů vlády, tedy náměstků politických. Předloha předpokládá také další změny ve státní službě. Týkají se zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.