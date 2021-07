Poslanci KSČM se rozhodnou o podpoře stavebního zákona v úterý

Praha - Sněmovna bude v úterý odpoledne rozhodovat o osudu nového stavebního zákona, zákon jednomyslně vetoval Senát a pokud ho chce Sněmovna přehlasovat, bude potřebovat nejméně 101 hlasů. Zda zákon podpoří i komunisté, kteří ho minule odmítli podpořit, se rozhodne v úterý na jednání jejich poslaneckého klubu. Místopředseda klubu Leo Luzar dnes ČTK sdělil, že na klub má přijít i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), která zákon předkládá. Ministerstvo má připraveno řešení, které by mělo výhradám komunistů vyjít vstříc, a věří tomu, že KSČM zákon nakonec podpoří, sdělilo dnes na dotaz ČTK.

Při červnovém sněmovním schvalování zákon prošel jen hlasy ANO, SPD a tří sociálních demokratů. Komunistům vadí to, že při závěrečném hlasování prošel pozměňovací návrh, který umožní, aby obytné místnosti nemusely mít přímé osvětlení a větrání, tedy okna. Po ministryni žádají zákonné řešení tohoto problému. Ministryně při hlasování s tímto návrhem nesouhlasila. Luzar tuto novinku už dříve označil mimo jiné za skandální a návrat do středověku.

"Naše ministerstvo s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasilo, proto je v našem společném zájmu nalézt úpravu legislativy. To by se mělo stát formou vyhlášky, která stanoví požadavky na stavby pro bydlení tak, aby bylo zajištěno osvětlení jejich místností denním světlem," sdělil ČTK tiskový odbor ministerstva.

Stavební zákon se připravuje řadu let a jeho schvalování provázejí spory. Vláda si od něj slibuje hlavně dodržování lhůt, což by mělo zrychlit stavební řízení. Do Sněmovny ho předložila tak, že by sice vznikl Nejvyšší stavební úřad, ale část úřadů by zůstala pod obcemi, jak je tomu nyní. Sněmovnou však prošel zákon ve znění úprav hospodářského výboru, kdy se celá státní stavební správa přesune pod stát. Vzniknout by měl Nejvyšší stavební úřad a pod ním krajské stavební úřady s jednotlivými územními pracovišti podobně, jako je tomu u finančních úřadů.

Přesun úřadů pod stát se stal terčem kritiky sněmovní opozice i senátorů. Senát zákon zamítl všemi přítomnými hlasy. Senátorům na něm vadil hlavně přesun stavebních úřadů pod stát a centralizace stavební správy pod Nejvyšším stavebním úřadem. Obávali se také, že v případě schválení této změny se zpomalí stavební řízení.

Ministryně Dostálová před senátory neúspěšně argumentovala například tím, že úřednicí si budou moci vypomáhat, že už by se nemělo stávat, že třeba na dvoučlenném úřadu jeden z úředníků onemocní, druhý odjede na dovolenou a úřad nefunguje. Argumentovala i tím, že státní úředník bude rozhodovat podle stejných zákonů jako úředník obce. Odstraněním byrokracie podle ní ubude asi 40 procent agendy.

Hospodářská komora označila zamítnutí zákona v Senátu za chybu a vyzvala poslance, aby ho urychleně schválili. Podle Asociace developerů by mělo zamítnutí zákona fatální dopad na stavebnictví a snížilo by to konkurenceschopnost české ekonomiky.

Zákon má i své kritiky. Například Svaz měst a obcí ČR v dnešní zprávě uvedl, že pokud by Sněmovna Senát přehlasovala, "jazýček vah stavebního práva" by se podle něj vychýlil na stranu developerů. Podle předsedy svazu Františka Lukla zákon rezignuje na ochranu veřejných zájmů, přináší fatální oddálení veřejné správy od lidí mimo velká města a znepřístupnění státní správy především v málo zalidněných oblastech se složitou dopravní dostupností.

K odmítnutí zákona vyzval poslance i Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ČNK ICOMOS). "Novým stavebním zákonem integrovaná památková péče do státní stavební správy v případě památkových ochranných pásem negarantuje ochranu našeho kulturního dědictví. Zákon odstartuje živelnou výstavbu výškových budov tam, kde to dnes není legálně možné,“ uvedl prezident komitétu a památkový architekt Václav Girsa.