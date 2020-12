Poslanci KSČM formulují postoj k rozpočtu na jednání vpodvečer

Praha - Poslanecký klub KSČM se k poradě o hlasování o státním rozpočtu sejde dnes vpodvečer. Jednání o požadavcích KSČM, mezi které patří i snížení rozpočtu obrany o deset miliard korun, před středeční schůzí Sněmovny stále pokračují. Novinářům to před zahájením jednání dolní parlamentní komory řekla komunistická předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

Menšinová vláda ANO a ČSSD nemá ve Sněmovně pro rozpočet podporu, komunisté ji dosud vždy při schvalování nejdůležitějšího zákona roku podpořili. Nyní chtějí poslanci KSČM převést deset miliard korun do vládní rozpočtové rezervy. "Abychom je mohli použít spíše na to, že armáda pomůže zdravotníkům, sociálnímu systému v řešení pandemie covid, než aby udělala nákupy," uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip v pátek po jednání širšího vedení strany.

Komunisté počítají s tím, že stát bude začátkem příštího roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před tím kvůli epidemii nového koronaviru varovala. "Zaplatíte všechny mandatorní výdaje a potom se hospodaří s desetinou předchozího rozpočtu. A ministr financí rozhoduje, co se může proplatit. Omezí se tak investice a rozpočtové provizorium prohlubuje hospodářskou krizi a ten problém by dopadl i na samosprávy. Byl by to dopad celospolečenský," upozornila po jednání s vedením KSČM.