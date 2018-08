Ilustrační foto - Zasedání ústředního výkonného výboru ČSSD se konalo 19. listopadu v Hradci Králové. Místopředseda Jan Birke přichází do jednacího sálu.

Praha - Odmítnutí návštěvy Číny ze strany českých poslanců snad nezanechá žádnou diplomatickou skvrnu na česko-čínských vztazích. Doufá v to poslanec ČSSD Jan Birke, který se dnes sejde se zástupci čínské ambasády, aby se jim omluvil za neuskutečněnou neoficiální cestu. Řada poslanců jet odmítla, do Číny by se tak vydali pouze tři. "Slušně se omluvím, jet ve třech lidech je nejen nedůstojné vůči hostitelům, ale i nesmysl," řekl dnes ČTK Birke.

Podle vývoje jednání zváží, zda plán cesty znovu předloží organizačnímu výboru Sněmovny, aby se eventuálně uskutečnila později jako oficiální. Na neoficiální cestu měla skupina poslanců v čele s Birkem jet koncem srpna. Návštěva se měla uskutečnit na pozvání čínské strany. Předtím ji na svém červencovém jednání neschválil sněmovní organizační výbor.

Birkeho pojí s Čínou dlouholeté obchodní vztahy, v letech 1993 až 1996 pracoval jako manažer americko-čínské společnosti se zaměřením na zabezpečení výroby a dodávky strategických surovin v Číně.

Své zástupce do delegace nevyslaly podle Birkeho kluby ANO a SPD. Podle serveru iRozhlas se cesty odmítly zúčastnit i poslanci ODS. Podle Birkeho by tak zbyli jen tři zájemci: kromě něj ještě poslanci KSČM Hana Aulická Jírovcová a Zdeněk Ondráček. Jak má postupovat, konzultoval Birke se stranickým šéfem a ministrem zahraničí Janem Hamáčkem, ten jeho názor podle poslance schválil.

Hospodářské noviny uvedly, že plánovaná cesta vzbudila kritiku některých poslanců. "Byla to nestandardní žádost a výbor to odmítl proplatit. Jestli pojedou a Čína to zaplatí, nebude se jednat o standardní zahraniční cestu," citoval deník například předsedu klubu KDU-ČSL Jana Bartoška. "Delegace není v zájmu České republiky, ale Čínské lidové republiky," uvedl podle HN Jan Farský (STAN).

Pozornost vzbudila i loňská cesta poslanců do Číny ještě v minulém volebním období, kterou ale sněmovní organizační výbor tehdy schválil. Tehdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval k jejímu zrušení kvůli úmrtí čínského disidenta a nositele Nobelovy ceny za mír Lioua Siao-poa. Účast tehdy odřekly poslankyně Gabriela Pecková (TOP 09) a Pavla Golasowská (KDU-ČSL).