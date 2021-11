Poslanci dnes mají volit nového předsedu a místopředsedy Sněmovny

Praha - Po jednodenní přestávce dnes bude pokračovat ustavující schůze nové Sněmovny vzešlé z říjnových voleb. Poslanci by měli především zvolit nového předsedu Sněmovny a místopředsedy. Podle plánů sněmovní většiny bude místopředsedů šest místo dosavadních pěti. Na předsednické místo míří předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pochyby vzbudila nominace jejího protikandidáta, místopředsedy vlády Karla Havlíčka (ANO).

Pekarová Adamová je adeptkou koaliční většiny, která má ve Sněmovně 108 z 200 hlasů. Havlíčkova nominace do čela Sněmovny vyvolala debatu, protože ústava uvádí, že poslanec, který je členem vlády, nesmí být mimo jiné členem předsednictva dolní komory. Plénum se před volbou seznámí se stanoviskem legislativního odboru. Vyplývá z něho, že Havlíček by neměl být do volby za nynější situace ani připuštěn.

Poslanci by poté měli rozhodnout o počtu místopředsedů Sněmovny. Zatímco v uplynulém volebním období jich bylo pět, nyní jich má být šest. Hnutí ANO by mělo mít dva místopředsedy. Nominovalo bývalého předsedu Sněmovny Radka Vondráčka a Janu Mračkovou Vildumetzovou. Budoucí vládní koalice by měla mít za místopředsedy Jana Skopečka (ODS), Věru Kovářovou (STAN), Jana Bartoška (KDU-ČSL) a Olgu Richterovou (Piráti). Do vedení Sněmovny kandiduje i její někdejší místopředseda a lídr SPD Tomio Okamura. Zástupci koalic ho však ve vedení nechtějí a kriticky se stavějí i k Vondráčkovi.

Poslanci musí nejdřív ustavit mandátový a imunitní výbor a potvrdit jeho předsedu. Už v pondělí rozhodli, že výbor bude mít 16 členů a vést by ho mohla poslankyně ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková.