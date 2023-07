Poslanci dnes budou moci jednat o konsolidačním balíčku do půlnoci

Praha - Poslanci dnes budou moci jednat o sporném vládním konsolidačním balíčku do půlnoci na čtvrtek. Sněmovna o tom rozhodla hned před zahájením úvodní diskuse o předloze na návrh klubů vládního tábora. Poslanecká debata, do níž zákonodárci aktuálně podali čtyři desítky přihlášek, by pak mohla pokračovat od čtvrtečních 09:00.

Předseda frakce ODS Marek Benda podotkl, že nenavrhl možnost sněmovního jednání přes celou noc i jako ocenění dosud korektních přístupů mezi koalicí a opozicí v tomto jednacím týdnu. "Noc mezi 24:00 a devátou hodinou ranní by měla být vyhrazena našemu i zaměstnaneckému odpočinku," uvedl Benda.

Konsolidační balíček upravuje 63 zákonů. Mimo jiné zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent, slučuje na 12 procent nynější snížené sazby DPH deset a 15 procent a mění v sazbách rozložení některých položek. Zavádí také odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců nebo ruší některé daňové výjimky, například slevu na školkovné nebo slevu na studenta. Předloha zavádí nový státní koeficient u daně z nemovitosti. Součástí je i úprava spotřebních daní, daně z hazardu nebo snížení státní podpory stavebního spoření.

V příštím roce by měla všechna opatření navrhovaná vládou zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Společně za příští a přespříští rok má jít až o 150,7 miliardy. Předpokládá se, že vládní návrh dozná ve Sněmovně některých změn, jak se na nich dohodne koalice.

Opoziční klub ANO tvrdí, že balíček poškodí ekonomiku a zpomalí její růst. Už dříve avizoval, že bude prosazení předlohy bránit. Stejný přístup ohlásil předseda poslanců SPD Radim Fiala, hnutí k tomu podle něho využije všechny zákonné prostředky.