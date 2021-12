Poslanci: Díky milostivému létu může skončit až třetina z 4,5 milionu exekucí

Praha - Díky takzvanému milostivému létu pro dlužníky by mohla v Česku skončit až třetina ze zhruba 4,5 milionu exekucí. Dluhů by se tak mohla zbavit až polovina z více než 700.000 lidí, kteří mají nyní exekuce u veřejných institucí. Na tiskové konferenci to dnes řekl jeden z autorů této právní úpravy, poslanec Patrik Nacher (ANO). Jednorázová tříměsíční oddlužovací akce potrvá do 28. ledna. Podle dalšího z jejích spoluautorů Marka Výborného (KDU-ČSL) je zájem o její využití velký.

Milostivé léto prosadili v létě. Týká se lidí s exekucemi na dluh u dopravních podniků, zdravotních pojišťoven, radnic, technických služeb či státních a polostátních firem, jako je ČEZ. Pokud od 28. října do 28. ledna dlužníci splatí původní dlužnou částku neboli jistinu a odměnu 908 korun exekutorovi, úroky, penále a další platby se jim odpustí. Nesmějí být ale v insolvenci. K milostivému létu se připojily i některé banky a soukromé společnosti, za určitých pravidel umožní snadnější oddlužení části svých dlužníků.

Podle šéfa poslaneckého klubu lidovců Výborného mají dlužníci do 28. ledna jedinečnou šanci dostat se z dluhové pasti. "Může se to týkat až poloviny exekuovaných osob a až třetiny exekucí, kterých je 4,5 milionu. Jenom v Praze jsme to spočítali u městských firem a příspěvkových organizací a odborů na 194.400," uvedl Nacher.

Exekutorská komora uvedla, že ke konci října bylo v Česku téměř 4,58 milionu exekucí. Mělo je 711.900 lidí. Za poslední čtvrtletí letošního roku začali exekutoři řešit skoro 109.100 nových případů. Experti na sociální problematiku považují předlužení za jeden z nejvážnějších společenských a ekonomických problémů v zemi a za zásadní překážku v zaměstnávání. Dlužníkům totiž z příjmu po srážkách na srovnání dluhu zbývá jen nezabavitelné minimum, často tak raději pracují na černo s nepřiznaným výdělkem. Mnozí žijí bez vyhlídky na zlepšení situace. Vyřizování srážek ze mzdy komplikuje situaci i zaměstnavatelům.

Výborný řekl, že podle informací z exekutorských úřadů je zájem o milostivé léto velký a dluhové poradny přijímají denně stovky telefonátů. Lidovec ocenil, že se srovnáním dluhů lidem v důchodovém věku, samotným rodičům či invalidům pomáhají dárci. "Máme příběh maminky samoživitelky, kterou opustil manžel a která živí děti. Má dluh 86.000 korun na nájmu. V exekuci se vymáhá přes pět milionů. Nebyla by schopná zajistit ale ani těch 86.000. Pro tyto zcela mimořádné situace jsou tu dárcovské projekty," uvedll Výborný. Podle něj si veřejné instituce jako věřitelé uvědomují, že díky milostivému létu mohou od dlužníků získat zpět aspoň jistinu. "Je to přínos pro obě strany," dodal poslanec.

Informace o postupu při využití milostivého léta jsou na webu www.milostiveleto.cz, který připravila společnost Člověk v tísni. K dispozici je telefonní poradenská linka 770 600 800.