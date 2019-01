Londýn - Poslanci britského parlamentu debatují před klíčovým hlasováním o brexitové dohodě, kterou s Evropskou unií vyjednala vláda premiérky Theresy Mayové. Hlasování o pozměňovacích návrzích a o dohodě by mělo podle zpravodajské stanice BBC začít ve 20:00 SEČ a výsledek by měl být znám nejpozději ve 21:15 SEČ. Všeobecně se očekává, že poslanci dohodu odmítnou.

Dolní sněmovna o brexitové dohodě debatovala v lednu celkem pět zasedacích dní. Dnešní poslední den zahájil konzervativní poslanec a generální prokurátor Geoffrey Cox, který naznačil, že hlasování o dohodě je výběrem mezi pořádkem a chaosem. Zatímco Cox vyzval poslance, aby dohodu podpořili, první řečník z řad labouristů, poslanec Nick Thomas-Symonds, vyzval, aby ji odmítli.

Začátek debaty v parlamentu sledovali i premiérka Mayová a lídr opozice Jeremy Corbyn, jejichž projevy by měly přijít na závěr celé debaty, tedy zhruba v 19:30 SEČ.

Po skončení debaty by se mělo nejprve hlasovat o čtyřech pozměňovacích návrzích. Dva z nich předložili konzervativní poslanci, jeden člen Skotské národní strany (SNP) a jeden předseda labouristů Corbyn. Oba konzervativní pozměňovací návrhy se týkají takzvané irské pojistky. Hlasovat se nakonec nebude o pozměňovacím návrhu labouristy Hilaryho Benna, který byl považován za klíčový pro další vývoj. Podle něj by totiž při odmítnutí dohody byl zároveň vyloučen neřízený brexit. Poslanec Benn návrh sám několik hodin před hlasováním stáhl.

Nyní ale není jasné, co bude následovat po předpokládaném odmítnutí dohody ze strany zákonodárců. List The Guardian dnes nastínil sedm možných scénářů, mezi nimiž je možnost, že premiérka požádá o odložení termínu brexitu a bude se snažit získat od EU další ústupky. Objevit by se mohl také plán B v podobě budoucího vztahu s EU po vzoru Norska, konat by se ale mohly i předčasné volby či druhé referendum o setrvání Británie v EU.

Mluvčí premiérky uvedl také, že předsedkyně vlády hodlá na výsledek hlasování "rychle" zareagovat.

Zamítnutí dohody je téměř jisté i podle bookmakerů, kteří dávají schválení dohody jen pětiprocentní šanci. Podle sázkařského webu Oddschecker.com se před hlasováním zvyšuje pravděpodobnost, že Británie neopustí EU v plánovaném termínu 29. března. Vypsání nového referenda má podle sázkových kanceláří zhruba 35procentní pravděpodobnost.

Český premiér Andrej Babiš nechtěl dnes spekulovat, jak dopadne hlasování dolní komory britského parlamentu o brexitové dohodě. Připomněl, že Česko by na neřízený brexit bez dohody mělo být připraveno díky zákonu, který před týdnem schválila vláda.