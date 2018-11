Praha - Poslanci dnes debatují pátou hodinu o návrhu šestice opozičních stran na vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše. Nejdříve vystupovali členové dolní komory s přednostním právem a další poslanci, kteří reagovali prostřednictvím krátkých faktických poznámek. Na řádné přihlášené řečníky, jichž je nyní osm, se dostalo až po 3,5 hodině.

Poslanci se rozhodli vynechat původně plánovanou polední přestávku, vyžádali si ale na podnět Mariana Jurečky (KDU-ČSL) přítomnost Babiše a předsedy ČSSD, vicepremiéra Jana Hamáčka v jednacím sále. Dosavadní diskusi provázel i spor kvůli postoji sociálních demokratů, kteří hodlají při hlasování opustit sál. Kabinet tímto krokem prakticky podpoří, a opozici se tedy nepodaří získat potřebných 101 hlasů pro pád vlády.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura přirovnal postup ČSSD k názvu populárního českého filmu Díky za každé nové ráno, ovšem ještě s dovětkem - s ministerskými křesly a limuzínami. Sociální demokraté tím podle něho podpoří účast v "čapí koalici".

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka podotkl, že odhlasovat nedůvěru vládě by bylo mediálně působivé. Připomněl ale vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že by sestavením vlády opět pověřil Babiše. Plán 'B' je jasný. Zboříme vládu a potom necháme jmenovat další vládu s premiérem Babišem. Požadavky opozice nejsou srozumitelné," uvedl.

Někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) řekl, že Babišova kauza vzbuzuje v cizině zděšení, útrpné úsměvy a někdy i škodolibost. Babiš by proto měl projevit vděčnost za to, že v Česku nabyl občanství a značné jmění, a měl by odstoupit, aby nepředstavoval zátěž a břímě pro českou diplomacii. "Prosím vás, pane premiére, osvoboďte tuto zemi a odstupte," prohlásil Schwarzenberg. "Nejsem psychiatr, abych rozhodl, jestli váš syn, vaše dcera nebo vy sám potřebujete lékařskou péči ohledně duševního zdraví," poznamenal také.

Předseda STAN Petr Gazdík mluvil o posunování všech hranic politické kultury, když ještě před deseti lety by slovní spojení trestně stíhaný premiér nebylo možné. "Místo sebereflexe slyšíme, že se máme dobře a že se budeme mít ještě lépe," glosoval Gazdík úvodní Babišův projev. Podle Piráta Mikuláše Ferjenčíka je problém v první řadě na Babišově straně, sociální demokraté ale část odpovědnosti přejímají, když premiéra drží.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila kabinet za "vládu bezpečnostního rizika", předseda klubu lidovců Jan Bartošek za "vládu mezinárodní ostudy", protože premiérovy problémy přesáhly hranice země. Česko je podle něho ochromeno potížemi jediného člověka. "Když nejsou racionální argumenty, sahá se bohužel do osobní roviny," reagoval na kritická opoziční vystoupení šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Do ČSSD se opřel předseda frakce SPD Radim Fiala, podle kterého sociální demokraté nejsou schopni podporovat vlastní kabinet, jsou schopni sedět jen ve vládních křeslech. "Taková vláda bude prožívat permanentní agonii," řekl. Za SPD Fiala opět nabídl hnutí ANO podporu kabinetu odborníků, kterou by vládní hnutí složilo.

Podnětem ke schůzi k návrhu o vyslovení nedůvěry vládě byla skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér podle Babiše mladšího chtěl, aby opustil Česko právě kvůli případu, v němž oba čelí obvinění pro podezření z dotačního podvodu. Ministerský předseda to popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem.

Lži o zmizelém synovi předsedy vlády nebo o jeho nedobrovolném držení na Krymu měly od počátku za cíl pád vlády, prohlásil dnes premiér Andrej Babiš (ANO) v emotivním projevu v úvodu schůze Sněmovny, která má na programu hlasování o nedůvěře jeho kabinetu. Babiš zopakoval, že kvůli této "pseudoaféře" nikdy neodstoupí.

"Na základě lživé a neetické reportáže nehodlám rezignovat," prohlásil Babiš. Dva novináři, kteří reportáž o jeho synovi natočili, podle něj lhali a ublížili jeho rodině. Babiš tvrdí, že ho novináři naháněli jako lovnou zvěř, zločince a jako člověka, který nechal unést svého syna.

Podnětem ke svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě byla skrytě natočená reportáž Seznam Zprávy s Andrejem Babišem mladším, který se svou matkou žije ve Švýcarsku. V ní obvinil spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrovu Krym anektovaného Ruskem. Premiér řekl, že tyto výroky přičítá schizofrenii, kterou jeho syn trpí, a novináři jeho nemoc zneužili k útoku na něj. Server Seznam Zprávy si za reportáží stojí. Premiér i jeho syn jsou v kauze Čapího hnízda trestně stíháni.

Babiš dnes znovu označil za lež, že by chtěl, aby jeho syn kvůli případu Čapí hnízdo "zmizel", nebo že byl nedobrovolně držen na Krymu. "Lži měly od začátku jasný cíl. Pád vlády," řekl. "Pravda je na mé straně a já doufám, že už to chápe většina z vás," dodal.

"Dnes už všichni chápete, že můj syn byl na Krymu na výletě, kde navíc poznal svou přítelkyni. I to je pro někoho asi problém. Přítelkyni, se kterou je momentálně zasnoubený, a já jsem tomu strašně rád," poznamenal.

Za absurdní Babiš označil spekulace, že synova bývalá ošetřující lékařka Dita Protopopová nebo její manžel, Rus Petr Protopopov, který byl pečovatelem Babiše mladšího, by mohli být agenti. Protopopová by podle premiéra měla kvůli tlaku médií zvážit podání trestního oznámení, jako to udělal ve Švýcarsku advokát Babišovy bývalé manželky a jeho syna.

V projevu premiér také chválil vládu, může být podle něho jednou z nejúspěšnějších. "Před námi stojí strašně moc věcí, které potřebujeme udělat," uvedl ministerský předseda. Podotkl taky, že "nás čeká skvělá budoucnost". Opozice podle Babiše nemá nic jiného než program "antibabiš". Vláda je podle něj vystavena tlaku sil, které nejsou ochotny se smířit s výsledkem demokratických voleb. Ti, kteří prohráli volby, chtějí uvrhnout zemi do politické krize, která nemá řešení, uvedl.

Premiér vyzval své odpůrce, ať ho zkusí porazit ve svobodných demokratických volbách. "Jinak než na základě většiny v naší společnosti, našich občanů, se mě prostě nezbavíte," dodal.

K vyslovení nedůvěry je potřeba ve Sněmovně nejméně 101 hlasů. Opozice však dala dohromady jen 92 poslanců.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil před dnešním hlasováním Sněmovny o nedůvěře vládě na poslanecký klub KSČM, kde poděkoval za podporu. Zákonodárci komunistů dostali v úterý od vedení strany doporučení kabinet ANO a ČSSD podpořit, stanoviskem by se měli dnes řídit. Těsně před dnešním jednáním, které vyvolala opozice v reakci na poslední zjištění v kauze Čapího hnízda, se sešly i další poslanecké kluby.

Babiš v minulých týdnech vysvětloval cestu svého syna na Krym poslancům ČSSD i ANO, v úterý dorazil na jednání komunistického výboru. Zatímco poslanci ANO i další stranické orgány hnutí stojí pevně za předsedou vlády, sociální demokraté se rozhodli vládu podržet, ale od Babišovy kauzy se chtějí distancovat tím, že při hlasování odejdou ze sálu. Opozice tak pravděpodobně nesežene potřebných 101 hlasů pro vyslovení nedůvěry.

Komunisté podle informací ČTK na jednání klubu Babišovi připomněli podmínky, za kterých v létě podpořili vládu ANO a ČSSD při hlasování o důvěře. Chtějí jejich naplňování "tvrdě kontrolovat". Babiš poslancům KSČM poděkoval za jejich postoj k dnešnímu hlasování.

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že klub ANO "jako jeden muž podporuje premiéra v jeho práci". "Poslanecký klub vyzval premiéra, aby bojoval a úspěšně vládl, aby tato vláda dál přijímala dobré zákony pro naši zemi," uvedl Faltýnek. Místopředseda klubu Jan Volný uvedl, že se jednalo o jasnou výzvu Babišovi, aby vydržel a vůbec neuvažoval o odstoupení.

Podle předsedy ODS Petra Fialy dnešní hlasování není klasickým pokusem o vyslovení nedůvěry vládě. "Je to hlasování o ústavní pozici předsedy vlády," uvedl s tím, že nejde o sympatie či antipatie vůči někomu, ale o ochranu ústavní funkce premiéra. "Věci dospěly tak daleko, že je třeba ochránit post předsedy vlády, v tomto případě před ním samotným," konstatoval.

Také podle KDU-ČSL nemá hlasování osobní rovinu proti Babišovi, ale jde o prosazení toho, aby ve vládě nebyl trestně stíhaný člověk. Taková situace vyvolává podezření ze snahy ovlivňovat vyšetřování a podrývá důvěru v právní stát, řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Vyvolat hlasování o nedůvěře má podle něj smysl, i když se opozici nepodařilo předem získat potřebných 101 poslanců pro svržení kabinetu. "Je správné jednoznačně ukázat, že nechceme legitimizovat tuto vládu, nechceme umožnit, aby se řeklo, že je to normální, aby byl v čele vlády člověk, který je obviněn ze závažného trestného činu," řekl.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil prezentoval prohlášení výkonného výboru strany, podle kterého Babiš dostatečně nevysvětlil kauzu "uklizení svého syna". Naopak podle TOP 09 přetrvávají alarmující okolnosti poukazující na to, že Babiš maří vyšetřování vlastní kauzy. Všichni poslanci, kterým záleží na zachování principu právního státu, budou hlasovat pro nedůvěru, uvedla TOP 09.

