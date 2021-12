Poslanci debatují o programu, Schillerová chce jednat o rozpočtu

Praha - Ani po dvou hodinách se poslanci nedostali k tomu, aby schválili program řádné prosincové schůze Sněmovny. Jednat začali ve 14:00, dosud přednášeli hlavně návrhy na zařazení nových bodů do programu. Končící ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhla projednat v prvním čtení státní rozpočet na příští rok. Její projev na podporu tohoto návrhu trval několik desítek minut. Představitelé nastupující vládní pětikoalice však již před schůzí oznámili, že její návrh nepodpoří. Do rozpravy se zapojil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), který hovořil o situaci kolem emisních povolenek a energetiky.

Předseda SPD Tomio Okamura navrhl zařadit mimo jiné bod s názvem Zdražování, inflace a hrozba ekonomické krize v České republice. Hovořit v něm chce o růstu cen, například energií. "Evropská unie ničí peněženky našich občanů a našich firem a uvrhuje lidi do energetické chudoby. Nastupující garnitura nové vládní pětikoalice také nemá žádné řešení, co se týče vyřešení zdražování," prohlásil. V dalším navrženém bodu by podle něj Sněmovna měla vyzvat vládu ke zrušení nouzového stavu.

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda již navrhl vypustit z programu schůze první čtení kontroverzní smlouvy s Kosovem o zamezení dvojímu zdanění. Vyjádřil obavu, že jak se schůze protahuje, dostalo by se na tento bod až pozdě a jednání Sněmovny by muselo pokračovat do středy. Poslanec opoziční SPD Jaroslav Foldyna již dříve řekl ČTK, že proti smlouvě vystoupí. Smlouvu kritizoval v minulosti, když se jí Sněmovna zabývala v minulých volebních obdobích.

Benda navrhl vyřadit z programu návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí na příští rok. Považuje za nevhodné projednávat tento návrh před návrhem státního rozpočtu na příští rok. Projednávání státního rozpočtu přerušil sněmovní rozpočtový výbor, a to do jmenování nové vlády.

Benda navrhl také zařadit na program schůze nový bod, a to usnesení Sněmovny o nezbytné úloze jaderné energetiky v dekarbonizaci ekonomiky. Babiš o tomto návrh řekl, že koalice se vlamuje do otevřených dveří. Prohlásil také, že Česko je lídrem v boji za změnu systému emisních povolenek, za který podle něj může špatná evropská směrnice.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) chce debatovat o dopadu rozpočtového provizoria na podporu podnikání a na zahajování investic do dopravní infrastruktury.

O všech návrzích teprve budou poslanci hlasovat. Zatím není jasné, kdy se k tomu dostanou.