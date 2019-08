Poslanci ČSSD podpořili Hamáčka, zasedá předsednictvo - videopřenos

Praha - Přes vypjaté diskuse, které v posledních týdnech provázely spor o výměnu ministra kultury, se po dnešním jednání poslaneckého klubu ČSSD zdá, že se situace v menší vládní straně zklidnila. Zákonodárci ČSSD dnes vyjádřili podporu předsedovi Janu Hamáčkovi, odejít z klubu se nechystá ani Jaroslav Foldyna (ČSSD), který minulý týden ostře vystupoval proti nejužšímu vedení sociální demokracie. Odpoledne se sešlo stranické předsednictvo, které se zabývá i otázkou vládního angažmá. Některé regiony ho kritizují, ústecká buňka žádala tento týden i Hamáčkův konec v čele strany.

Diskuse o odchodu z vlády v ČSSD v rozdmýchal spor o jmenování místopředsedy ČSSD Michala Šmardy ministrem kultury i předchozí otálení prezidenta s odvoláním dosavadního ministra Antonína Staňka (ČSSD). Situaci v tomto týdnu částečně uklidnilo, když se Šmarda po kritice ze strany prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO) vzdal nominace a Hamáček navrhl do funkce někdejšího šéfa diplomacie Lubomíra Zaorálka. Zeman se v pondělí se Zaorálkem sejde v Lánech, na úterý je naplánováno jeho jmenování.

Klub ČSSD se sešel dopoledne, za Hamáčkem podle jeho předsedy Jana Chvojky stálo všech přítomných 13 poslanců, dva byli omluveni. "Já jsem informoval poslance o aktuálním vývoji a poslanecký klub mi vyjádřil podporu. Po jednání mám jistotu, že je nás stále 15. Je evidentní, že i Jaroslav Foldyna zůstává členem poslaneckého klubu," konstatoval Hamáček. Foldyna minulý týden uvedl, že mu je lhostejné, pokud bude ze strany vyloučen. Předtím kritizoval politiku současného vedení a avizoval, že by podpořil kabinet ANO v případě odchodu ČSSD z vlády.

Ústečtí sociální demokraté se tento týden usnesli, že Hamáček by měl kvůli potížím s výměnou ministra kultury i dalším pochybením odstoupit z čela strany. Podobné usnesení by mohli navrhovat i na dnešním předsednictvu, které zasedlo v 15:00. "Je to setrvalý postoj Ústeckého kraje, oni byli vždy proti vládě a dělají vše pro to, abychom ji opustili," uvedl před jednáním Hamáček.

K vládnímu angažmá se před zasedáním nejdůležitějšího stranického orgánu mezi sjezdy stavěli kriticky například jihočeští a karlovarští sociální demokraté. Důležité je podle nich, aby se strana připravila na krajské volby. Jejich organizaci dnes širší vedení ČSSD také připravuje. Poslanci ČSSD podle Chvojky chtějí zůstat v menšinové vládě s hnutím ANO.

Po jmenování Zaorálka se chce ČSSD dál zabývat rozpočtem ministerstva kultury. Někdejší ministr zahraničí Zaorálek řekl, že rozpočet úřadu začal studovat. Po odvolání Staňka na konci července jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o rozpočtu náměstek René Schreier. Domluvili se na zvýšení o 440 milionů korun proti původnímu návrhu. "Chci mít prostor, abych se s tím důkladně seznámil. Jsem si skoro jist, že tam něco chybí, jde mi o to, jak je to zásadní, kolik peněz je třeba a o čem jednat," konstatoval Zaorálek.