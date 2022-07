Poslanci chtějí změnit fungování sportovní agentury a víc peněz pro sport

Praha - Koaliční poslanci chtějí novelou zákona o podpoře sportu změnit fungování Národní sportovní agentury. Měla by ji řídit pětičlenná rada v čele s předsedou, členy by jmenovala a odvolávala vláda na návrh premiéra. Vznikla by též desetičlenná dozorčí komise, pět míst by volili poslanci a zbytek senátoři. Novelu dnes na tiskové konferenci představili zástupci STAN, ODS a Pirátů.

Předsedu agentury, jímž je Filip Neusser, podle stávající legislativy jmenuje a odvolává vláda, dva místopředsedy ale jmenuje on. Nově by měl kabinet jmenovat celou pětičlennou radu. Šéf agentury by podle novely měl mít vysokoškolské magisterské vzdělání.

Zároveň má podle představ poslanců vzniknout dozorčí komise, jíž připadne kontrolní funkce. Polovinu jejích členů má volit Poslanecká sněmovna a polovinu Senát.

Organizační změny mají podle poslance STAN a bývalého ministra školství Petra Gazdíka jít v ruku v ruce s jednáním o penězích pro sport pro příští rok. Koaliční desetičlenná skupina zabývající se sportem chce jednat s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS).

Letos se počítá se 4,6 miliardy korun. Česká unie sportu (ČUS) dříve upozornila na to, že to znamená reálný meziroční pokles o čtvrtinu. Je to o třetinu nižší objem financí než v roce 2007. Gazdík na dotaz ČTK řekl, že by příští rok do sportu mělo jít ideálně nejméně sedm miliard korun.

Valná hromada ČUS v červnu označila situaci českého sportu za nejhorší v historii. Spojení poklesu státní podpory a energetické krize, která přináší nárůst výdajů na provoz sportovišť, může mít dalekosáhlé důsledky včetně uzavírání sportovišť a krachu klubů. Delegáti proto vyzvali vládu, aby urychleně začala jednat.

Předseda podvýboru pro sport Jakub Janda (ODS) uvedl, že by se měla změnit například podpora významných sportovních akcí, které dnes vyžadují souhlas vlády a nově by stačil souhlas správní rady. Víceleté financování sportovních svazů by se z dotací mělo změnit na příspěvky, což by chtěli poslanci začlenit do novely během příštího roku.

Podle Jandy berou poslanci v úvahu připomínky ze sportovního prostředí či od opozice. Ne všechny se dosud podařilo zakomponovat do aktuální novely, po jejím podání se ale počítá se společným pozměňovacím návrhem.

Místopředseda krajského sdružení Pirátů v Královéhradeckém kraji Arnošt Štěpánek uvedl, že cílem novely je transparentnost. Subjekty, které mají ve statutárních orgánech pravomocně odsouzené za manipulaci veřejných zakázek by se nemohli ucházet o žádné dotace, uvedl. Zároveň je podle něj nutné podporovat sportování mládeže, přičemž při koronavirové pandemii velká část dětí sport opustila.