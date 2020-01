Poslanci chtějí, aby studenti měli o podobě maturit jasno

Praha - Nejistotu, zda gymnazisté budou povinně maturovat z matematiky už na jaře příštího roku, chce ukončit většina poslanců. V názoru, zda podpořit návrh ministra školství Roberta Plagy (za ANO) na zrušení plánu povinných maturit z tohoto předmětu, se ale liší. V prvním čtení se předlohou budou zabývat dnes. Expert na školství hnutí STAN poslanec Petr Gazdík chce vyzvat Plagu, aby uspořádal kulatý stůl, který povede k dohodě na podobě maturit v příštích deseti letech. Bez takové dohody Starostové návrh nepodpoří.

Zrušení povinné maturity z matematiky navrhla vláda i opoziční Piráti. Osud předloh ale není jistý, protože nemají jednoznačnou podporu ani v řadách provládních poslanců. Vládní návrh navíc předpokládá omezení státní maturity jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout zpět do škol.

"Studenti stále nevědí, zda se jich povinnost bude týkat, nevědí to ani ředitelé škol, je to stav neblahý pro všechny," uvedla před zahájením schůze předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Aby se nejistota neprodlužovala, budou poslanci TOP 09 hlasovat pro její projití do debaty ve výborech. Maturita z matematiky by podle nich neměla být povinná, protože přetrvávají nedostatky v její výuce. "Nelze stavět dům od střechy, nezabýváme se základy," uvedla.

Nejistota kolem maturit je to nejhorší, co může Sněmovna do škol poslat i podle Gazdíka. Plagu vyzve, aby co nejrychleji sezval kulatý stůl sněmovních stran. "Tam bychom se snažili najít řešení a zavázat se, jak budou vypadat maturity v příštích deseti letech. Za to jsme připraveni podpořit konec povinné maturity z matematiky," řekl. Urychleně otevřít debatu o výuce matematiky chce také Jiří Mihola z KDU-ČSL. "Jsme pro odklad povinné maturity. Přijde mi velmi neseriózní, aby student rok předtím, než by měla být, aby nevěděl, na čem je," uvedl.

Pro zachování povinnosti maturovat z matematiky budou hlasovat poslanci hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová Zahradníková. Podle nich významná část pedagogů a průmyslových svazů považuje upozaďování matematiky za chybu. Politici se ale bojí v případě zavedení povinné maturity z matematiky ztráty hlasů nejmladších voličů.

Dosud platná norma počítá se zavedením povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky, na gymnáziích a lyceích od jara 2021. O rok později má povinnost začít platit pro většinu ostatních maturitních oborů. V současnosti dělají všichni maturanti státní zkoušku z češtiny a vedle ní si většina vybírá cizí jazyk.