Poslanci by se mohli vrátit k projednávání změn v odměnách pěstounů

Praha - Poslanci by se dnes mohli vrátit k projednávání změn v odměnách pěstounů a v příspěvcích takzvaným klokánkům. Před druhým čtením je také například zavedení možnosti elektronické žádosti o zápis do registru vozidel a předloha o elektronizaci zdravotnictví. Schůze dolní komory pokračuje od odpoledne. Program jednacího dne se ještě může změnit.

Sněmovna by mohla hlasovat o sporné učitelské novele, podle níž by pedagogové měli nárok na plat ve výši 130 procent průměrné mzdy. Předlohu vrátil Senát a poslanci hlasování o ní několikrát odložili. Vůči uzákonění poměru platů má výhrady ANO. ČSSD a KSČM se zase nelíbí, že novela by umožnila na vybraných typech škol učit odborníkům z řad nepedagogů.

Předlohu o odměnách pěstounů a o příspěvcích azylovým zařízením čeká opakované druhé čtení. K novele se sešly desítky často zdvojených nebo protichůdných úprav a hrozilo, že její schválená podoba by mohla být zmatečná. Návrh o elektronizaci zdravotnictví má nastavit pravidla a nástroje pro bezpečné sdílení informací mezi registry zdravotníků, pacientů a poskytovatelů nebo zdravotnickými zařízeními.

Novela o podmínkách provozu na komunikacích by měla také upravit zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla. Obě strany by mohly podávat společnou žádost, ale pomocí dvou oddělených podání. Dopravci by si také mohli rezervovat registrační značku. Díky tomu by si mohli vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru.