Poslanci by se měli zabývat novou brannou legislativou

Praha - Poslanci by se dnes měli zabývat novou brannou legislativou. Jde o vládní předlohu, která mimo jiné rozšiřuje možnosti dobrovolného zapojení obyvatel do obrany Česka. Jiným návrhem zákona by se stát zavázal ke každoročnímu vynakládání dvou procent hrubého domácího produktu na obranu. Na programu jednacího dne jsou také pravidelné interpelace na členy vlády.

V současnosti se lidé mohou stát vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Předloha k těmto možnostem zapojení do obrany státu přidává takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který o ně požádá, by musel bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, musel by projít výcvikem.

Novela upravuje také například odměňování vojáků v aktivní záloze a umožní ministerstvu obrany využívat údaje z informačních systémů veřejné správy k obrannému plánování i mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav. Zakotví zákonnou úpravu vojenských vlaků s cílem zajistit jim přednostní průjezd po železnici.

Ke zvýšení obranných výdajů na nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu se Česko opakovaně politicky zavázalo v Severoatlantické alianci. Vládní koalice chce slib naplnit nejpozději do roku 2025. Návrh zákona by ale mohl nabýt účinnosti už od července, a vztahoval by se tedy už na státní rozpočet příštího roku. Oproti střednědobému rozpočtovému výhledu by tak ministerstvu obrany mohly vzrůst v roce 2024 příjmy asi o 21,5 miliardy korun. Plány dosud počítaly s obrannými výdaji 130 miliard korun.