Poslanci by se dnes mohli dále zabývat daňovými úlevami za pomoc Ukrajině

Praha - Poslanci by se dnes mohli dále zabývat předlohou o daňových úlevách při pomoci Ukrajině, která čelí déle než měsíc ruské invazi. Měli by projednávat také předlohy v úvodním kole. Patří k nim novela, podle níž by očkování proti covidu-19 bylo možné i v zubních ordinacích a v lékárnách. Přesný program jednacího dne ale dosud nebyl stanoven.

Daňovou novelu související s dary Ukrajině čeká ve Sněmovně druhé čtení, v němž poslanci mohou předkládat pozměňovací návrhy. Rozpočtový výbor doporučil schválení vládní předlohy beze změn. Návrh předpokládá například to, že z daní bude možné odečíst dary poskytnuté přímo Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamním neziskovým organizacím. Novela zachovává i vyšší limit pro jednotlivce a firmy pro odpočet hodnoty darů ze základu daně z příjmů.

Novela o ochraně veřejného zdraví umožní očkovat proti covidu-19 všem poskytovatelům zdravotních služeb. Zubaři a lékárníci budou moci očkovat pod odborným dozorem specializovaného lékaře, nebo samostatně v případě, že absolvují školení. Budou také muset zajistit ve svých zdravotnických zařízeních prostory a potřebné vybavení.

Jednací den by měl podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) začínat předlohami ministerstva průmyslu a obchodu. Patří k nim podle programu novela o o některých službách informační společnosti a návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky.