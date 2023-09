Poslanci by mohli zahájit debatu o vyšetřovací komisi k hradním kauzám

Praha - Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o návrhu na zřízení vyšetřovací komise k hradním kauzám za éry bývalého prezidenta Miloše Zemana. Na programu jsou ale zejména pravidelné interpelace na členy vlády a mezinárodní smlouvy.

Komise by měla podle navrhovaného zadání prověřit výkon pravomocí hlavy státu zajišťovaných prezidentskou kanceláří v národní bezpečnosti a zahraničích vztazích v letech 2013 až 2023. Iniciativa skupiny pěti desítek koaličních poslanců ke zřízení komise vznikla zejména v souvislosti s několika jednáními sněmovního bezpečnostního výboru o nakládání s utajovanými zprávami na Hradě.

V komisi by podle návrhu mělo mít po jednom zástupci všech sedm poslaneckých klubů. Výsledky činnosti by měla komise předložit plénu do deseti měsíců od svého založení.

Před návrhem zřízení vyšetřovací komise budou poslanci projednávat písemné interpelace na členy vlády a 16 různých mezinárodních smluv. Je tak pravděpodobné, že zákonodárci k hlasování o zřízení komise nedospějí. Může se opakovat i situace z konce června, kdy se Sněmovna k plánovanému projednávání návrhu vůbec nedostala. Poslance tehdy zaměstnala debata zejména o uzákonění možnosti manželství i pro stejnopohlavní páry a na diskusi o komisi jim nezbyl čas. Odpoledne zákonodárce čekají pravidelné ústní interpelace na členy vlády.