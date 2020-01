Poslanci by mohli zahájit debatu o pravidlech pro lobbování

Praha - Poslanci by dnes mohli projednat v úvodním kole vládní návrh pravidel pro lobbování a vodní novelu související s bojem proti suchu. Na programu je i úprava podmínek pro soudní tlumočníky a překladatele nebo předloha o sčítání lidu, domů a bytů v příštím roce.

Pravidla pro lobbování mají podle vlády zvýšit průhlednost této činnosti. Předloha by zavedla registr lobbistů i lobbovaných i zaznamenávání takzvané lobbistické stopy. Změna vodního zákona by umožnila zřizovat komise, které by rozhodovaly o opatřeních v době sucha. Podobně je tomu nyní v případě povodní. Předloha upravuje také například nakládání s dešťovou vodou ze staveb.

Poslanecká úprava dosud neúčinných podmínek pro soudní tlumočníky a překladatele by je oprostila od povinnosti překlady tři roky uchovávat. Úřadům by mohli odmítnout práci i kvůli nedostatku odbornosti, navíc by nemuseli být povinně pojištěni. Předkladatelé chtějí, aby Sněmovna tuto novelu schválila zrychleně už v úvodním kole. Vláda totéž navrhla u předlohy o sčítání lidu, domů a bytů.

V prvním čtení je také poslanecká ústavní novela, která by usnadnila vysílání českých vojáků do zahraničí. Sněmovna by mohla projednat i vládní návrh zakazující opakované jmenování předsedů soudů.