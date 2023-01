Poslanci by mohli začít debatu o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání

Praha - Poslanci by dnes mohli zahájit úvodní debatu o vládním návrhu na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání. Projednávat budou smlouvu s Kosovem o zamezení dvojímu zdanění, kterou obě země uzavřely už před zhruba deseti lety. Na programu jsou ale zejména pravidelné interpelace na členy vlády.

Návrh na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání by jim měl zajistit obranu před případnou odvetou zaměstnavatelů. Podobu vládní předlohy kritizovali protikorupční organizace i koaliční Piráti. Pirátští poslanci tento týden oznámili, že koalice se dohodla na širší podobě zákona. Měl by se vztahovat i na přestupky a na anonymní oznámení, jak požadují.

Daňovou smlouvu s Kosovem dostali poslanci na stůl už potřetí. V minulých volebních obdobích nebyla dohoda ve Sněmovně schválena kvůli výhradám některých poslanců vůči uznání Kosova jako státu z české strany.

V prvním čtení je ve Sněmovně také návrh na omezení prodeje nikotinových sáčků. Skupina poslanců z pětice koaličních stran a opozičního hnutí ANO prosazuje zejména to, aby si je nemohly volně kupovat děti. Poslanci by mohli začít projednávat také ústavní novelu, která upravuje rozhodování o vyslání českých vojáků do zahraničí.