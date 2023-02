Poslanci by mohli začít debatu o obnově lustračních osvědčení pro ministry

Praha - Poslanci by dnes mohli zahájit projednávání vládní novely, podle níž by členové vlády i jejich náměstci museli opět dokládat před jmenováním do funkce čisté lustrační osvědčení. V úvodním kole je také předloha, která umožní poslat zdravotnickým zařízením i za loňský rok náhrady za výpadky příjmů kvůli covidu-19. Sněmovna by se mohla začít zabývat i návrhem volební reformy. Schůze dolní komory začne odpoledne.

Trojice volebních novel včetně změny ústavy předpokládá mimo jiné zavedení jednodenních voleb místo nynějších dvoudenních. Kabinet navrhl také stanovení pevného termínu pro senátní, obecní a krajské volby, méně častou změnu hranic senátních volebních obvodů a dostupnější vydávání volebních průkazů pro lidi, kteří nemohou odevzdat hlas v místě trvalého bydliště.

Lustrační osvědčení potvrzuje držiteli, že v minulosti nebyl příslušníkem nebo evidovaným spolupracovníkem někdejší komunistické Státní bezpečnosti. Takzvaný lustrační zákon se dříve na členy vlády vztahoval, povinnost však zanikla po přijetí zákona o státní službě. Lustrace budily pozornost při jmenování někdejší vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Předseda hnutí ANO a tehdejší ministr financí Andrej Babiš totiž lustrační osvědčení nepředložil.

Předloha o náhradách zdravotnickým zařízením za výpadky příjmů by umožnila ministerstvu zdravotnictví vydat stejně jako v letech 2020 a 2021 takzvanou kompenzační vyhlášku. Poskytované péče by se ale mohli dohodnout se zdravotními pojišťovnami i jinak. Pokud by byly ztráty zdravotnických zařízení jen malé, ministerstvo by pravomoc k vydání vyhlášku nemuselo využít.