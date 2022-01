Poslanci by mohli schvalovat vyšší dávky na bydlení a snížení platů politiků

Praha - Poslanci zahájí dnes odpoledne letošní první řádnou schůzi. Mohli by zrychleně schvalovat vládní návrhy na zvýšení příspěvků na bydlení kvůli zdražení energií a na snížení platů vrcholných politiků, soudců nebo státních zástupců. K nejsledovanějším bodům schůze bude patřit středeční jednání o vyslovení důvěry novému koaličnímu kabinetu Petra Fialy (ODS).

Vládní předlohy k příspěvkům na bydlení a k platům ústavních činitelů by měla Sněmovna schvalovat ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze. Očekává se, že poslanci by se mohli zabývat oběma novelami hned v úvodu schůze.

Příspěvky na bydlení mají kvůli zdražení energií podle novely pro letošek vzrůst díky zvýšení částky pro výpočet podpory. Na dávku by mohlo dosáhnout také více lidí, nově by ji mohli pobírat i podnájemníci. Platová novela předpokládá, že platy vrcholných politiků, soudců a státních zástupců se zřejmě od února vrátí na loňskou úroveň, a to do konce roku. Od ledna stouply ústavním činitelům zhruba o šest procent.

K žádosti Fialova kabinetu ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů se ve středu tradičně čeká mnohahodinová debata provázená zejména opoziční kritikou. Po ní dolní komora vládu s největší pravděpodobností podpoří. Koalice má ve 200členné Sněmovně 108 hlasů. K vyslovení důvěry stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Poslanci budou na schůzi volit také šestého místopředsedu Sněmovny. Šanci by mohl mít nominant ANO, bývalý vicepremiér Karel Havlíček. V minulosti se o pozici střetli někdejší předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) a lídr SPD Tomio Okamura. Ani jeden z nich ale nezískal dostatečný počet poslaneckých hlasů.