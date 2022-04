Poslanci by mohli projednat vládní opatření reagující na zdražení pohonných hmot

Praha - Poslanci by dnes mohli projednat dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot, zrušení povinného přimíchávání biosložky a zrušení silniční daně pro část vozidel. Vláda navrhla, aby Sněmovna tyto novely schválila zrychleně už v úvodním kole. Opozice nepokládá opatření kabinetu reagující na zdražení benzinu a nafty za dostatečná. Navzdory tomu její podporu mají. Přesný program jednacího dne poslanci stanoví až na začátku schůze.

Kvůli skokovému zdražení pohonných hmot vláda navrhla snížení spotřební daně z benzinu a z nafty na třetinu roku od června do konce září o 1,5 koruny na litr. Ke snížení ceny a k podpoře autodopravců má podle kabinetu sloužit i zrušení povinného přimíchávání dražší biosložky do pohonných hmot a zrušení silniční daně pro podnikatelská vozidla do 12 tun a její snížení pro automobily nad tuto hmotnost. Zrušení povinného přimíchávání bionafty a biolihu do nafty a do benzinu by podle vlády mohlo snížit cenu pohonných hmot až o dvě koruny za litr.

Součástí vládního balíčku je také podpora elektromobility a dalších nízkoemisních vozidel. O dva roky se má navíc odložit zákaz provozu starých neekologických kotlů na uhlí.

Až po dopoledním jednání členů širšího vedení dolní komory by mělo být podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) zřejmé, zda bude premiér Petr Fiala (ODS) poslance v úvodu schůze informovat o situaci související s konfliktem na Ukrajině. Ukrajina čelí třetí měsíc ruské vojenské invazi. Česko dosud vydalo ukrajinským uprchlíkům přes 308.000 víz dočasné ochrany.