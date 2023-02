Poslanci by mohli projednat úpravy podpor uprchlíků z Ukrajiny

Praha - Poslanci by dnes mohli projednat v úvodním kole vládní návrh úprav podpor uprchlíků z Ukrajiny, která už skoro rok čelí ruské vojenské invazi. Měli by také znovu hlasovat o poslanecké novele o změnách v řízení Národní sportovní agentury. Do dolní komory se předloha vrátila ze Senátu, jenž chce omezit pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport a zprostit obce povinnosti zpracovávat plány rozvoje sportu. Schůze začne odpoledne.

Vládní předloha o podporách ukrajinských běženců zejména zpřísňuje od července podmínky pro nárok na humanitární dávku, která by měla být adresnější. Upravit se má vyplácení takzvaného solidárního příspěvku na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou v domácnostech a podmínky bezplatného nouzového ubytování. Novela zákonů zvaných lex Ukrajina navíc převede od dubna asistenční centra pomoci Ukrajině z krajů na ministerstvo vnitra. Uzákoní rovněž třeba evidenci pracovních dohod ukrajinských běženců.

Národní sportovní agentura rozděluje sportovní dotace. Od změn v jejím řízení si předkladatelé slibují zlepšení činnosti agentury. Nově ji povede tříčlenná rada v čele s předsedou. Radní bude jmenovat a odvolávat vláda na návrh premiéra. Na činnost bude dohlížet desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory. Nyní řídí agenturu předseda, který sám jmenuje své dva místopředsedy.

Poslanci by se mohli věnovat také předlohám ve druhém čtení. Jde například o úpravy pravidel pro vyplácení mezd zaměstnancům za firmy v platební neschopnosti.