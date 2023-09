Poslanci by mohli projednat rozšíření povinného ručení a regulaci kratomu

Praha - Poslanci by dnes mohli zahájit diskusi o rozšíření okruhu vozidel, na něž se vztahuje takzvané povinné ručení. V úvodním kole jejich jednání je také třeba návrh na regulaci prodeje kratomu a obdobných látek a zvýšení postihů za nezavedení léků v lékárnách do evidence. Do závěrečného schvalování by mohla Sněmovna poslat předlohu, která mění odměňování obecních a krajských zastupitelů. Dolní komora se sejde odpoledne.

Povinné ručení mají lidé podle vládní předlohy nově hradit například za motorová golfová vozítka, segwaye, sněžné skútry a za některé elektrické koloběžky. Obecně půjde o všechna motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu a o motorová vozidla s konstrukční rychlostí nad 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů. Za motorová vozidla se budou pokládat podle novely ta, v nichž je motor hlavním zdrojem pohybu. Povinnost pojištění se tak nebude vztahovat na elektrokola.

Navrhovaná pravidla pro nakládání s takzvanými psychoaktivními látkami typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem THC mají zejména zabránit prodeji takových výrobků dětem. K dostání by mohly být výhradně ve specializovaných prodejnách, v případě prodeje on-line by prodejce musel ověřit kupujícího, jako je tomu například u alkoholu a u tabákových výrobků. Vláda poslaneckou novelu o návykových látkách podpořila, byť k ní vznesla dvě desítky připomínek.

Za nezavedení léků do evidence by mohl lékárnám hrozit až dvacetimilionový postih místo současného až dvoumilionového a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti. Zpřísnění sankce předpokládá vládní novela, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Opatření by mělo podle zdůvodnění ztížit zakázaný vývoz léků do zahraničí, za který mohou úřady už nyní uložit pokutu rovněž až 20 milionů korun.

Ve druhém čtení, v němž mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy, by Sněmovna mohla projednat předlohu o zavedení pravidelné valorizace odměn obecních a krajských zastupitelů. Dosud je stanovovala vláda, což narazilo u Ústavního soudu. Do závěrečného čtení by měla v úterý Sněmovnou projít i ústavní novela, jež stanoví pevný termín pro senátní, krajské a obecní volby a zaručí stálejší senátní volební obvody.