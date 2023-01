Poslanci by mohli projednat návrh na zrušení nadbytečných předpisů

Praha - Poslanci by dnes mohli zahájit projednávání vládního návrhu na zrušení nadbytečných právních předpisů. V úvodním kole je také drážní novela, jež upravuje práva cestujících podle evropských předpisů. Ve druhém čtení by se poslanci mohli zabývat předlohou, jež upravuje informační povinnosti fondů kolektivního investování. Schůze dolní komory pokračuje od odpoledne. Očekává se, že opozice se znovu pokusí prosadit do jejího programu svá témata.

Kabinet navrhl zrušení více než 10.000 nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice většinou platné, ale už se nevyužívají. Tyto předpisy se podle předlohy ministerstva vnitra mimo jiné stávají zátěží pro systém eSbírka, ve kterém by lidé měli mít v budoucnu možnost elektronicky vyhledat veškeré zákony a mezinárodní smlouvy v jejich závazné podobě. Novela ruší přes 6600 takzvaných vyhaslých právních předpisů a více než 3600 předpisů, které už v minulosti zrušilo některé obecné ustanovení, ale v právním řádu se nadále objevovaly.

Opozice neprosadila před dvěma týdny sněmovní debatu například o státním rozpočtu, dostupnosti některých léků, o možných daňových změnách a o vládních úvahách, jak omezit šíření dezinformací. Poslanci ANO následně vyvolali schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry kabinetu. Předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová po hlasování uvedla, že poslanci hnutí se budou v dolní komoře snažit o projednání svých témat i nadále.

Sněmovna by měla jednat tento týden podle koaličních plánů jen dnes a ve středu, a to vzhledem k druhému kolu volby prezidenta. Poslanci proberou pravděpodobně pouze předlohy, které nevyvolávají rozepře mezi koalicí a opozicí.