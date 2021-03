Poslanci by mohli pokračovat ve schvalování pětitýdenní dovolené

Praha - Sněmovna by dnes měla schvalovat novelu, kterou by Česká národní banka zejména dostala zákonnou pravomoc určovat podmínky úvěrů na bydlení. Poslanci by mohli hlasovat také o rozšíření okruhu postižených lidí s nárokem na některé pomůcky. Mohli by pokračovat v závěrečné debatě o uzákonění nejméně pětitýdenní dovolené, jak prosazuje KSČM.

Hned v úvodu jednacího dne je předloha, podle níž by příjemci sociálních dávek opět nemuseli dokládat úřadu práce své příjmy. Poslanci by ji měli v souvislosti s epidemií covidu-19 schvalovat zrychleně v legislativní nouzi.

Odpoledne jsou na programu předlohy v prvním čtení. V podvečer čeká poslance pokračování diskuse o očkování proti koronaviru. Opozice vládě vyčítá zejména to, že postupuje pomalu.