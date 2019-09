Poslanci by mohli o žalobě na prezidenta hlasovat tajně - video

Praha - Poslanci by o senátní ústavní žalobě na prezidenta měli podle poslance Jana Čižinského (za KDU-ČSL) rozhodnout v tajném hlasování, aby každý mohl svobodně vyjádřit svůj názor. Čižinský to dnes navrhl v úvodu odpolední části jednání dolní komory o návrhu žaloby pro hrubé porušení ústavy. Sněmovna o způsobu hlasování rozhodne po dokončení debaty.

Fotogalerie

Čižinský svůj návrh zdůvodnil tím, že podle stanovisek frakcí většina Sněmovny žalobu nepodpoří. Proti by měli být zástupci hnutí ANO, ČSSD, SPD a KSČM. "Tajná volba umožní těm poslancům, kteří by se veřejně báli hlasovat jinak, než jak jim nařídil jejich šéf či klub, aby hlasovali podle svého svědomí," řekl Čižinský. Poslanec ANO Josef Hájek tajné hlasování odmítl s tím, že nikdo se nemusí bát a že i o důvěře vládě se hlasuje veřejně.

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna se postavil proti tomu, aby Sněmovna odsoudila Zemana. Podle poslance žalobu podpořili Zemanovi protikandidáti v bitvě o prezidentský úřad. "Veřejnost dala přednost selskému rozumu, vlastenectví a zdravé politice, kterou dělá Miloš Zeman," dodal Foldyna.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek namítl, že poslanci nebudou prezidenta soudit, ale pouze mohou umožnit posouzení Zemanových skutků Ústavním soudem. "Máte tak malou důvěru v objektivitu Ústavního soudu, že se bojíte, aby se mu ta žaloba nedostala na stůl. Nebo se bojíte, protože víte, jak by to dopadlo," řekl Kalousek.

Bývalý šéf komunistů Miroslav Grebeníček v souvislosti s žalobou mluvil účelové kampani a pletichaření. "Považuji snahu senátorů o žalobu spíše za pokus vyřizovat si účty," uvedl. Dodal, že argumenty senátní žaloby nejsou dostatečně silné. "Bůh nám zachovej našeho pána, jiný by mohl být ještě větší rána," zarecitoval závěrem.

Někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (za ANO) uvedla, že žaloba je založena na nezávazných výkladech ústavy a poslanci by se tím neměli nechat zmást. Hrubé porušení ústavy je podle poslankyně "kvazitrestní delikt". "Nemůžeme nikdy nikoho stíhat, žalovat za něco, co je vágně vymezeno," uvedla. Poukázala na to, že údajné ovlivňování soudců Zemanem policie nevyšetřila a pro odvolávání ministrů nejsou lhůty.

Proti žalobě vystoupil také poslanec SPD Zdeněk Podal. "Jelikož má pan prezident neuropatii nohou, jak je známo, nepovažuji za moudré mu ještě okopávat kotníky," řekl.

Sněmovna rozjednala senátní návrh ústavní žaloby na Zemana

Očekávaný názorový střet mezi zastánci Miloše Zemana a jeho odpůrci provázel první část sněmovní debaty, která byla věnována senátnímu návrhu ústavní žaloby na prezidenta pro hrubé porušení ústavy. Návrh odmítli jako nedůvodný zástupci vládních stran i SPD a KSČM, kteří mají v dolní komoře dohromady většinu. Za jeho schválení se dnes naopak přimlouvali zástupci zbývajících pěti stran s poukazem na Zemanovy skutky.

Spojovacím prvkem žaloby je podle senátora Václava Lásky (SEN 21) jeho snaha dosáhnout změny parlamentního systému na poloprezidentský nebo prezidentský. Zeman podle senátora také chce, aby byl kabinet závislý na jeho vůli.

Senátní návrh je podle předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka velmi nepřehledný, nekonzistentní a nemá požadované náležitosti. Předseda SPD Tomio Okamura označil žalobu za smyšlenku. Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že jako advokát by se za její obsah styděl. Většina skutků ze senátní žaloby na prezidenta Miloše Zemana není podle poslanců ČSSD porušením ústavy, natož hrubým porušení ústavy, řekla za ČSSD její poslankyně Kateřina Valachová.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že rozumí pochybám o znění žaloby na Zemana, argumenty horní komory a její legitimitu ale zpochybňovat nebude. Představitelé Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 označili žalobu za důvodnou, například kvůli otálení hlavy státu s odvoláním Antonína Staňka (ČSSD) z funkce ministra kultury nebo údajnému ovlivňování soudců. Podle místopředsedy STAN Jana Farského je žaloba jedinou brzdou, aby prezident neválcoval parlamentní demokracii.

V debatě se objevili i osobní výpady. Faltýnek označil vystoupení Lásky za aktivisticko agresivní předvolební projev, plný nepravd a nesmyslů, něhož "nenávist vůči prezidentovi Zemanovi úplně stříkala". Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zase mluvila o "opoziční a senátorské špíně", proti čemuž se zástupci opozice ostře ohradili.

Senátoři v žalobě Zemanovi vyčítají osm případů jednání. Žaloba popisuje skutky od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost. Ohradil se proti nařčení, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou.

Opozici rozhořčilo vystoupení Schillerové

Sněmovní opozici dnes rozhořčilo krátké vystoupení ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), která citovala jeden ze vzkazů veřejnosti, že ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana je "opoziční a senátorská špína". Poslanci, kteří na Schillerovou hned reagovali, to označili za nepřijatelné a nehorázné.

Schillerová uvedla, že dostává během jednání Sněmovny od lidí elektronickou cestou desítky zpráv. "Jsou to vzkazy typu: Jak to můžete vydržet. Prostě není tam jediný vzkaz na podporu této žaloby. Jsou tam vzkazy na podporu prezidenta a vzkazy typu, jak se tady utrácí peníze daňových poplatníků, jak se tady mlátí prázdná sláma," uvedla. Následně ministryně citovala vzkaz o "opoziční a senátorské špíně".

Lidovecký poslanec Jan Čižinský řekl, že mu přijde nepřijatelné útočit proti Senátu a proti svobodné diskusi v Parlamentu. "To končí vždycky diktaturou," řekl. "Zanechme těchto útoků na základní pilíře našeho fungování jako demokratického státu, a tím je Parlament jako celek, to znamená jak Poslanecká Sněmovna, tak Senát," vzkázal předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

"Opravdu nemůžete říkat o naší horní komoře Parlamentu, že to je špína, senátorská špína. To je opravdu nehorázné použití výrazů na půdě Poslanecké sněmovny," obracel se na Schillerovou předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Vyzýval k tomu, aby členové vlády používali důstojný slovník. Poslankyně ODS Miroslava Němcová označila vystoupení ministryně za opakující se útok na fungování parlamentní demokracie, který zahájil předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš slovy, že Sněmovna je zbytečná žvanírna.