Poslanci by mohli jednat o referendu, program se ale může změnit

Praha - Poslanci by dnes mohli dál debatovat o návrhu na zavedení obecného referenda. Program řádné schůze, která pokračuje od odpoledne, však může doznat změn. Je možné, že Sněmovna dá přednost předlohám v úvodním kole, mezi něž patří prodloužení lhůty pro vyplacení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty.

V prvním čtení je také například předloha, podle níž by na středních školách a na druhém stupni základních škol mohli opět učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Učitelské vzdělání by si ale museli do tří let doplnit. Poslanci by mohli projednat také novelu, která má zlepšit práva spotřebitelů při přeshraničních nákupech a platbách.

Na podobě ústavní předlohy o referendu se dohodly vládní ANO a ČSSD s Piráty. Úprava předpokládá, že k vyvolání referenda by bylo nutných nejméně 450.000 podpisů. Nebylo by možné měnit ústavu ani hlasovat o vystoupení z EU nebo z NATO. Rozhodnutí v referendu by bylo závazné, pokud by pro návrh byla nadpoloviční většina hlasujících, která by zároveň představovala aspoň čtvrtinu všech voličů.

Hnutí ANO, ČSSD a Piráti nemají ve Sněmovně potřebnou ústavní většinu. I v případě, že by dolní komora předlohu schválila, patrně by narazila v Senátu. Bez jeho souhlasu ústavní zákon přijat nebude.