Poslanci by mohli dál schvalovat sporné snížení zdravotních plateb státu

Praha - Poslanci by dnes mohli pokračovat ve schvalování sporného snížení státních plateb do zdravotnictví za důchodce, děti, nebo nezaměstnané. Hned ráno by měli hlasovat o vládní novele, která po lednových změnách v pěstounských odměnách upravuje důchody části příbuzných pěstounů.

Schvalování snížení zdravotních plateb státu v pátek zablokovaly opoziční hnutí ANO a SPD přestávkami pro své kluby. Jejich zástupci se obávají možného snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče, když má systém veřejného zdravotního pojištění přijít o 14 miliard korun. Vládní představitelé takové dopady odmítají.

Novela s úpravami předpokládá snížení státních úhrad do veřejného zdravotního pojištění tak, aby stát odvedl za celý letošek za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Má také zavést automatickou valorizaci těchto plateb od roku 2024. Předloha čelila v dolní komoře mnohahodinovým obstrukcím opozice už v minulých kolech projednávání.

V důchodové novele hnutí ANO zřejmě neprosadí opravu nynějších ustanovení penzijního zákona o možnosti předčasných důchodů pro záchranáře, které nejsou kvůli chybě použitelné. Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje, že brzy předloží vlastní novelu, která se bude týkat zejména předčasných důchodů lidí pracujících v náročných profesích.

Ve sněmovním finále je také například zákaz některých jednorázových plastových výrobků a zákonná regulace platforem pro sdílení videonahrávek typu YouTube. Ve videonahrávkové předloze Sněmovna zřejmě schválí omezení filmových pobídek na 150 milionů korun na projekt a rok.