Poslanci by měli ve středu volit nové vedení Sněmovny

Praha - Poslanci se ve středu opět sejdou na pokračování ustavující schůze Sněmovny. Volit by měli hlavně jejího předsedu a místopředsedy. Na předsednické místo jsou dva kandidáti, a to předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a místopředseda vlády Karel Havlíček (ANO). Poslanci ale musí nejdřív ustavit mandátový a imunitní výbor a potvrdit jeho předsedu. Už v pondělí rozhodli, že výbor bude mít 16 členů a vést by ho mohla poslankyně ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Pekarová Adamová je kandidátkou koaliční většiny, která má ve Sněmovně 108 hlasů. Havlíčkova nominace do čela Sněmovny však vyvolala debatu ve sněmovní volební komisi, která volby zajišťuje. Ústava uvádí, že poslanec, který je členem vlády, nesmí být mimo jiné členem předsednictva dolní komory. Komise se nakonec usnesla na tom, že nominace je možná. K záležitosti, tedy zda člen vlády může být do vysoké sněmovní funkce volen, nebo nemůže, se ale má ještě vyjádřit sněmovní legislativní odbor. S jeho stanoviskem by měl předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO) seznámit poslance před samotnou volbou.

Ústavní právník Jan Kysela míní, že Havlíček by kandidovat neměl, pokud nepodá demisi před volbou. Zákony ani ústava totiž nestanoví, že případným zvolením do čela sněmovny zanikají funkce člena vlády. V případě zvolení by podle něj vznikl protiprávní stav.

Volba předsedy Sněmovny bude tajná, jak stanoví jednací řád. Pokud by poslanci nikoho nezvolili, konalo by se druhé kolo. Pokud by ani to nedopadlo zvolením předsedy, volba by skončila. Musela by se konat nová volba s novými návrhy. Ustavující schůze by byla přerušena, což se ale nepředpokládá.

Poslanci by poté měli rozhodnout o počtu místopředsedů Sněmovny. Zatímco v uplynulém volebním období jich bylo pět, nyní jich má být šest. Hnutí ANO by mělo mít dva místopředsedy. Nominovalo bývalého předsedu Sněmovny Radka Vondráčka a Janu Mračkovou Vildumetzovou. Budoucí vládní koalice by měla mít za místopředsedy Jana Skopečka (ODS), Věru Kovářovou (STAN), Jana Bartoška (KDU-ČSL) a Olgu Richterovou (Piráti). Do vedení Sněmovny kandiduje i její někdejší místopředseda a lídr SPD Tomio Okamura. Zástupci koalic ho však ve vedení nechtějí a kriticky se stavějí i k Vondráčkovi.

V minulém volebním období byli místopředsedy dolní komory Petr Fiala (ODS), Vojtěch Pikal (Piráti), Tomio Okamura, Tomáš Hanzel (ČSSD) a Vojtěch Filip (KSČM). Sociální demokraté a komunisté však v nynějších volbách propadli a Pikal se do Sněmovny nedostal. Předseda ODS Fiala je kandidátem koalic Spolu a Pirátů se STAN na premiéra. Před čtyřmi lety ho poslanci zvolili místopředsedou Sněmovny až na třetí pokus.

Zatím není jasné, jak dlouho bude celý výběr členů nového vedení Sněmovny trvat. Pokud by však plénum v tajné dvoukolové volbě některé z místopředsednických pozic neobsadilo, na další schůzi by se konala volba nová.

Poslanci by měli rozhodnout ještě o zřízení výborů. Poté ustavující schůze skončí a dosluhující vláda ANO a ČSSD bude muset podat demisi.