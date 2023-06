Poslanci by měli schvalovat zjednodušení bodového systému pro řidiče

Praha - Poslanci by dnes měli schvalovat zjednodušení bodového systému pro řidiče se zavedením možnosti řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora. Hlasovat budou také o podobě novely zákoníku práce, která se týká například přesnějšího vymezení práce na dohody a zavedení nároku na kratší úvazky nebo práci na dálku pro rodiče s dětmi do devíti let věku.

Odpoledne budou poslanci pokračovat v úvodním kole debaty o česko-americké smlouvě o obranné spolupráci. Dohoda čelí kritice i zdržovací taktice opozičního hnutí SPD.

K předloze o bodovém systému se sešly čtyři desítky pozměňovacích návrhů. Sněmovna by mohla schválit například rozšíření výjimky ze zákazu jízd kamionů, který platí zejména v neděli odpoledne. Zákaz neplatil i pro jízdu do místa vykládky v Česku a navazující jízdě bez nákladu do místa bydliště řidiče nebo sídla či provozovny dopravce.

Vládní novela zavádí také řidičský průkaz na zkoušku. Obsahuje i ustanovení o možnosti zvýšit místní úpravou maximální povolenou rychlost na dálnici až na 150 kilometrů za hodinu.

Novelu zákoníku práce Sněmovna patrně upraví s ohledem na postoj zdravotnického výboru, podle kterého by regulace práce na dohody mohla snížit dostupnost pracovníků ve zdravotním provozu a ve svém důsledku ohrozit kvalitu poskytování péče. Předloha dá zaměstnavatelům také možnost poskytovat lidem pracujícím z domova paušální náhradu nákladů například za spotřebované energie.

Před schvalováním je v dolní komoře rovněž návrh zákona, který zavede možnost takzvané preventivní restrukturalizace jako pomoc podnikatelům v přechodných finančních potížích v předcházení úpadku. Poslanci mají hlasovat i o senátní předloze o zrušení nynějšího monopolu na zdravotní pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku. Sněmovna by v ní mohla zvýšit minimální hranici plnění na jednu pojistnou událost. Ve hře je ale i návrh opozičního hnutí ANO na zamítnutí celé novely a úprava zpravodaje Jana Kuchaře (STAN), podle níž by toto pojištění mohly nabízet výhradně dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny, tedy nejen Pojišťovna VZP jako teď.