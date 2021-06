Poslanci by měli schvalovat zavedení občanských průkazů s otisky prstů

Praha - Poslanci by dnes měli schvalovat zavedení občanských průkazů s otisky prstů na jejich čipech a cizineckou novelu o přesnějším vymezení rodinných příslušníků občanů unijních zemí. Ve finále je i předloha proti nepůvodním druhům rostlin a živočichů, jež by navíc mohla rozšířit pravomoci členů stráže přírody a lesní stráže. Sněmovna by také mohla hlasovat o zlepšení dostupnosti léčebného konopí.

V podvečer by se poslanci měli vrátit k volbě čtveřice členů Rady České televize. Část opozice společně se sociálními demokraty volbu minulý týden zablokovala. Spory budí kvůli tomu, že jsou podle kritiků mezi finalisty lidé, kteří podle nich představují ohrožení nezávislosti tohoto veřejnoprávního média.

Odpoledne budou poslanci schvalovat kandidáty, které navrhnou prezidentu Miloši Zemanovi na udělení státního vyznamenání. Ve druhém čtení by se poslanci měli zabývat zavedením klouzavého mandátu a senátním návrhem na ústavní zakotvení práva bránit se zbraní.