Poslanci by měli schvalovat toleranci půl promile alkoholu pro vodáky

Praha - Poslanci by dnes měli schvalovat uzákonění tolerance půl promile alkoholu pro vodáky. Ve sněmovním finále je také například koaliční novela služebního zákona, která zejména ruší funkce odborných náměstků na ministerstvech a ruší také omezení v počtu takzvaných politických náměstků.

Tolerance alkoholu u vodáků by se mohla dostat do vládní novely o vnitrozemské plavbě. Půl promile alkoholu odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Tolerance by platila pouze pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. Zároveň by se vztahovala pouze pro vůdce malých plavidel bez motoru. Poslanci se podobným návrhem zabývali už před třemi lety, tehdy nakonec schválen nebyl.

Novela služebního zákona bude čelit návrhu opozičního hnutí ANO na zamítnutí. Sněmovna se bude muset vypořádat s více než deseti opozičními pozměňovacími návrhy, které se týkají mimo jiné ponechání zákonného omezení počtu náměstků členů vlády. Koaliční předloha předpokládá také další změny ve státní službě. Týkají se třeba zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.

V závěrečném kole je ve Sněmovně také úprava používání zdravotnických prostředků in vitro podle evropského nařízení a předloha k regulaci reklamy na veterinární přípravky. Prostředky in vitro jsou přístroje a vybavení, které se používají například pro vyšetřování a stanovení diagnózy ze vzorků krve, moči či materiálu z lidského těla.