Poslanci by měli schvalovat další protikrizové zákony

Praha - Poslanci by dnes měli zrychleně schvalovat například prohloubení letošního rozpočtového schodku na 300 miliard korun a prodloužení vyplácení státních příspěvků 500 korun denně drobným podnikatelů až do první červnové dekády. Nejdříve by se ale měli by se vypořádat s dalšími předlohami, které jim vrátil Senát. Patří k nim sporné zvýšení strukturálního deficitu příští rok až na čtyři procenta hrubého domácího produktu a jeho jen postupné snižování v dalších letech.

Senát vrátil do dolní komory k opětovnému posouzení také možnost odkladu nájemného v bytech a v prostorách pro podnikání. Sněmovna bude muset znovu hlasovat rovněž o působení lékařů ze zemí mimo Evropskou unii bez potřebné aprobace v nemocnicích. Všechny předlohy souvisí s nynější koronavirovou krizí.

K novým vládním předlohám předloženým ve stavu legislativní nouze patří také zvýšení plateb státu na zdravotní pojištění za jeho pojištěnce a zavedení státních záruk za komerční úvěry pro podnikatele. Následně by poslanci mohli poslanci diskutovat o rozvolňování vládních opatření zavedení k omezení šíření nového koronaviru a o přímých nákupech zdravotnických ochranných pomůcek.

Pokud se Sněmovna stihne s tímto programem vypořádat, schůze by mohla pro tento týden skončit. Pokračovala by v květnu.