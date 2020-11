Poslanci by měli schvalovat dálkovou výuku na VŠ a úhradu testů

Praha - Poslanci by dnes měli schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze předlohy o dálkové výuce na vysokých školách a úhradách antigenních testů na covid-19. Sněmovna zřejmě odmítne projednat stejným způsobem vládní návrh širších změn v oddlužení, posoudí jej standardně v úvodním kole.

Možnost dálkové výuky by měly vysoké školy získat novelou i od příštího roku. Mohly by také upravovat harmonogram studia nebo podmínky a termíny přijímacích zkoušek. Předloha sice reaguje na koronavirovou epidemii, školy by ji ale mohly využít i při jiných mimořádných situacích. Novela o veřejném zdravotním pojištění umožní přímou úhradu antigenních testů na covid-19 distributorovi, který je nakoupil a rozváží je mimo jiné do domovů pro seniory.

Vládní návrh širších změn v oddlužení předpokládá zejména zkrácení doby tohoto procesu na tři roky pro všechny dlužníky. Nyní trvá oddlužení v základní variantě pět let. Standardní způsob projednání novely ve třech čteních doporučil plénu ústavně-právní výbor. Předloha, která vychází z evropské směrnice, má být účinná až od července příštího roku.

Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády. Ve druhém čtení by poslanci měli projednat novelu, která má hasičům snížit administrativu.