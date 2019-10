Poslanci by měli rozhodnout o zavírání obchodů, uctí Gotta

Praha - Poslanci by dnes měli rozhodnout o zákonu, který zakazuje prodej ve větších obchodech o vybraných svátcích. Posoudit by měli také zvýšení poplatku z ubytovacích kapacit. Obě novely jim vrátil Senát. Hned v úvodu schůze, která začne odpoledne, by Sněmovna mohla uctít minutou potlesku památku zesnulého zpěváka Karla Gotta. Někteří opoziční politici budou zřejmě navrhovat, aby Sněmovna zaujala stanovisko k turecké vojenské operaci v Sýrii.

Ze zákona o omezení prodejní doby chce Sněmovna vyjmout velkoobchod, tedy prodejny, které slouží výhradně podnikatelům. Horní komora ale navrhla normu úplně zrušit. Na minulé schůzi poslanci debatu o zavírání obchodů nedokončili. Opět se přeli o to, zda má zákaz prodeje smysl a zda stát má lidem nařizovat, jak mají trávit volný čas.

Poplatek z ubytovacích kapacit se má podle vládní novely vztahovat od příštího roku i na ubytovatele v soukromí, tedy například na služby typu Airbnb. Senát chce, aby poplatek vzrostl razantněji až na 50 korun za osobu a den už od ledna. Sněmovní verze horní hranici poplatku zachovává ještě příští rok v podstatě na současné výši 21 korun.

Poslanci by také mohli debatovat o dalším výběru dálničního mýtného potom, co antimonopolní úřad zakázal s ročním odkladem plnění smlouvy na nový mýtný systém s konsorciem CzechToll/SkyToll. Ministerstvo dopravy podalo proti rozhodnutí rozklad, zároveň ovšem připravuje nové výběrové řízení.