Poslanci by měli posoudit pětitisícový příspěvek důchodcům

Praha - Sněmovna by se dnes měla zabývat vládním návrhem na poskytnutí jednorázového pětitisícového příspěvku důchodcům. Očekává se, že část opozice zablokuje požadavek kabinetu na schválení předlohy zrychleně už v prvním čtení. Poslanci by měli podle předběžného programu opět posoudit i dvojici novel, které jim s úpravami vrátil Senát.

Řádná schůze dolní komory začne odpoledne. Ovlivní ji zvyšující se počet případů nákazy novým koronavirem v Česku. Mezi nakaženými jsou i samotní poslanci, bývalý předseda KDU-ČSL Marek Výborný a Pirát František Navrkal. Spolu s dalšími kolegy, kteří se s nimi setkali, proto zůstanou doma.

Poslanci mají kvůli šíření nemoci covid-19 zasedat ve Sněmovně v polovičním počtu. To ale není možné u projednávání zákonů vrácených Senátem. K přehlasování senátních úprav jsou totiž nutné hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 z nich. Sněmovna zřejmě proto podle předsedy komory Radka Vondráčka (ANO) rozhodne, že zařadí Senátem vrácené zákony hned na úvod jednání a teprve u dalších předloh bude zasedat v omezeném počtu zákonodárců.

Sněmovna se bude muset vypořádat se senátními požadavky k vládnímu návrhu, který má zrychlit přípravu výstavby dálnic a další infrastruktury. Senátoři chtějí mimo jiné usnadnit podmínky budování staveb proti suchu i povodním. Poslanci budou znovu hlasovat také o zrušení daně z nabytí nemovitosti. Senát chce opravit legislativní chyby v té pasáži zákona, která zachovává možnost odpočtu úroků z hypotéky od základu daně z příjmů.

Návrh programu schůze se může změnit. Například opoziční lidovci chtějí prosadit, aby se poslanci přednostně zabývali nynější situací kolem šíření koronaviru.

Kvůli epidemii nebudou moci lidé jednání dolní komory sledovat z galerie pro veřejnost, bude uzavřena.