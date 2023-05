Poslanci by měli pokračovat v debatě o uzákonění manželství i pro homosexuály

Praha - Poslanci by dnes měli pokračovat v úvodní debatě o uzákonění možnosti manželství i pro stejnopohlavní páry, kterou nedokončili ve středu. Po této poslanecké novele občanského zákoníku je na programu první čtení předlohy jiné skupiny zákonodárců o ústavním zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Poslanci se budou věnovat také pravidelným dotazům na členy vlády.

V diskusi o sňatcích lidí stejného pohlaví zatím vystupovali především zastánci jejich uzákonění. Sněmovna ve středu odmítla návrh, aby se debata o novele občanského zákoníku a o úpravě Listiny základních práv a svobod k ochraně manželství jako svazku muže a ženy odehrávala společně. Obě předlohy Sněmovna projednávala souběžně v minulém volebním období. K závěrečnému hlasování se ale před jeho koncem nedostala.

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

Cílem úpravy Listiny základních práv a svobod je podle předkladatelů doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy. Nynější vymezení manželství je třeba podle nich chránit před "ohrožením ze strany snah o její zpochybnění či přetvoření".